"Mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyor, terör devleti İsrail'i kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'e uygulanan haksız ablukayı kırmak, ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere yola çıkan "Mavi Marmara özgürlük filosuna" yapılan hain saldırının dokuzuncu yılı olduğunu anımsattı.

Mavi Marmara gemisinin "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında, 2010'un Mayıs ayında, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütü ile beraber Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıktığını belirten Arslan, 37 farklı ülkeden gelen 750 aktivisti taşıyan filonun, 6 bin tonluk insani yardımı Gazze'ye ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

İsrail güçlerinin Mavi Marmara gemisine "rotanızı değiştirin" baskısıyla talimat verdiğini, akabinde de bazı İsrail komandolarının helikopterle gemiye inerek ateş açtığını, bazılarının da zodyak botlardan gemiye ateş ettiğinin altını çizen Arslan, baskında 9 Türk aktivistin hayatını kaybettiğini, 50'nin üzerinde kişinin de yaralandığını anımsattı.

Arslan, bu baskın neticesinde 4 yıldır komada olan Mavi Marmara Gazisi Uğur Süleyman Söylemez'in de 23 Mayıs 2014'te hayatını kaybederek, şehitler kervanına katılması üzerine, İsrail'in katlettiği şehit sayısının 10'a yükseldiğini vurguladı.

Baskında şehit olanları rahmetle andığını ifade eden Arslan, "Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyor, terör devleti İsrail'i kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, başkanlığını yaptığı Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak bağımsız, özgür ve başkenti Kudüs olan bir Filistin için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Filistin meselesi, sadece Filistinliler'in değil bütün Müslümanların meselesidir. İsrail terör devletinin yaptığı insanlık dışı saldırılara hiçbir zaman sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. İsrail askerlerinin yaptığı, hem cinayettir hem de hukuksuzluktur. İsrail'i şiddetle kınıyorum. Uluslararası hukuku çiğneyerek, insanlık onurunu çiğneyen İsrail'e karşı verilen mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir."

Arslan, baskında şehit olan Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız başta olmak üzere, Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan'ı rahmetle andığını yineleyerek, ailelerine sabır ve metanet diledi.