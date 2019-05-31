0553 313 94 23

"Mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyor, terör devleti İsrail'i kınıyoruz"- "İsrail askerlerinin yaptığı, hem cinayettir hem de hukuksuzluktur. Uluslararası hukuku çiğneyerek, insanlık onurunu çiğneyen İsrail'e karşı verilen mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir"

31 Mayıs 2019 Cuma 19:00
"Mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyor, terör devleti İsrail'i kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'e uygulanan haksız ablukayı kırmak, ihtiyaç duyulan yardımları mazlumlara ulaştırmak üzere yola çıkan "Mavi Marmara özgürlük filosuna" yapılan hain saldırının dokuzuncu yılı olduğunu anımsattı.

Mavi Marmara gemisinin "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında, 2010'un Mayıs ayında, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütü ile beraber Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıktığını belirten Arslan, 37 farklı ülkeden gelen 750 aktivisti taşıyan filonun, 6 bin tonluk insani yardımı Gazze'ye ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

İsrail güçlerinin Mavi Marmara gemisine "rotanızı değiştirin" baskısıyla talimat verdiğini, akabinde de bazı İsrail komandolarının helikopterle gemiye inerek ateş açtığını, bazılarının da zodyak botlardan gemiye ateş ettiğinin altını çizen Arslan, baskında 9 Türk aktivistin hayatını kaybettiğini, 50'nin üzerinde kişinin de yaralandığını anımsattı.

Arslan, bu baskın neticesinde 4 yıldır komada olan Mavi Marmara Gazisi Uğur Süleyman Söylemez'in de 23 Mayıs 2014'te hayatını kaybederek, şehitler kervanına katılması üzerine, İsrail'in katlettiği şehit sayısının 10'a yükseldiğini vurguladı.

Baskında şehit olanları rahmetle andığını ifade eden Arslan, "Mavi Marmara şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyor, terör devleti İsrail'i kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, başkanlığını yaptığı Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak bağımsız, özgür ve başkenti Kudüs olan bir Filistin için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Filistin meselesi, sadece Filistinliler'in değil bütün Müslümanların meselesidir. İsrail terör devletinin yaptığı insanlık dışı saldırılara hiçbir zaman sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. İsrail askerlerinin yaptığı, hem cinayettir hem de hukuksuzluktur. İsrail'i şiddetle kınıyorum. Uluslararası hukuku çiğneyerek, insanlık onurunu çiğneyen İsrail'e karşı verilen mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir."

Arslan, baskında şehit olan Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Fahri Yaldız başta olmak üzere, Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan'ı rahmetle andığını yineleyerek, ailelerine sabır ve metanet diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:00
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. Mavi Marmara saldırısının 9. yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama hazır
    1. Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama..
    2. Başkan Köse’den stajyerlere teşekkür
    3. Safranbolu’da denetimler devam ediyor
    4. Müzik yarışmasında dereceye giren..
    5. Boş sulama havuzuna düşen domuz..
    6. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    7. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    8. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    9. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    10. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    11. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    12. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    13. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    14. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    15. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    16. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    17. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    18. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    19. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    20. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    21. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    22. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    23. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    24. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    25. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    26. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    27. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    28. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    29. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    30. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı