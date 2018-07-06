FETÖ ile mücadele tek bir karargahtan yönetilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte bürokratik sistem yeniden şekilleniyor. Bugün yayınlanacak son OHAL kararnamesi ile FETÖ ile mücadelenin nasıl devam edeceği de netleşecek. OHAL kaldırılsa da Cumhurbaşkanlığı Hükümeti için FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele daha da artan yoğunlukta devam edecek.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Halen adli soruşturmalarla eş zamanlı olarak kamu kurumları ve TSK’da FETÖ ile bağlantılı personelin deşifre edilmesi çalışmaları sürüyor. Bu yöndeki çalışmaların hızlanması, mağduriyetlerin oluşmaması, var olan mağduriyetlerin giderilmesi, devlet kurumlarının FETÖ’den tamamen arındırılması için yeni sistemde yeni mekanizmalar üzerinde duruluyor.

DAHA ETKİLİ SONUÇ

Bu doğrultuda FETÖ ile mücadelenin tek merkezde toplanmasını öngören bir sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için önerilen yeni mekanizmalar arasında yer alıyor. FETÖ ile mücadele çalışmalarının tek çatı altında toplanması sayesinde terör örgütleriyle mücadelede hem daha etkili sonuçlar elde edilebileceği hem kurumlar arası koordinasyonun daha sağlıklı işleyeceği hem de kamu kurumlarına terör örgütlerinin sızmalarına karşı daha başarılı tedbirler geliştirileceği değerlendiriliyor.

300’E YAKIN KRİTER VAR

Burada da Deniz Kuvvetleri’nde başarılı sonuçlar elde edilen FETÖMETRE öne çıkıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın ürettiği kriterler matrisindeki 300’e yakın kriter, asker ya da sivil tüm kamu kurumlarında gizlenen FETÖ’cüler için geçerli unsurlardan oluşuyor. Halen devlete sızan FETÖ’cülerin tespitinde Bank Asya hesabı, ByLock kullanıcısı olup olmadığı, ankesörlü hat üzerinden görüşmeler, FETÖ’nün eğitim kurumlarıyla bağlantılar gibi çok sayıda unsura bakılıyor.

FETÖMETRE YAYGINLAŞACAK

Bu kriterler de gerek asker gerekse sivil kamu kurumlarında neredeyse aynı. Bu doğrultuda da mağduriyetlere yol açmaması için ciddi mühendislik çalışmaları sonucu ortaya konulan FETÖMETRE kriterler matrisi, FETÖ ile mücadelede kullanılacak tek başarılı yazılım olarak öne çıkıyor. Uzunca bir süredir FETÖMETRE’nin tüm kuvvetlere yaygınlaştırılması çağrıları yapılıyordu.

İHRAÇ MODELİ BELİRLENECEK



Son OHAL kararnamesi ile seçim sürecinde bekletilen ihraç listesinin de yayınlanması bekleniyor. Ankesörlü aramaların yoğunluklu olduğu son ihraç listesinde TSK’dan ihraç edilecek personel sayısı 5 bine kadar çıktı. Kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zaafa uğramaması için ihtiyaç duyulan düzenlemeler de yer alacak. Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede ihraç mekanizmasının nasıl işletileceğinin de kararname ile açıklığa kavuşturulması bekleniyor. Kulislerde, TSK’daki ihraçlar konusunda, ikili veya üçlü kararnameyle ihraç modeli üzerinde durulduğu konuşuluyor. Söz konusu model, ilgili mekanizmaların en üst düzey sorumluları ve cumhurbaşkanının imzaladığı kararnamelerle ihraçların gerçekleştirilmesini öngörüyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde kurulan Yüksek Disiplin Kurulu yoluyla ihraç modeli ise yargı yolu açık olduğu için tercih edilmiyor.

(Yeni Şafak)