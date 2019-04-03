İstanbul’da usulsüz oyların yeniden sayımı konusunda ilçe seçim kurullarının kararını İstanbul il seçim kurulu durdurulmasında imzası bulunan İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın FETÖ hakimi Mehmet Gürdal'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Peki hakim Müberra Gürdal kimdir? Müberra Gürdal eşi Mehmet Gürdal kimdir? İstanbul'da oy sayımı neden durduruldu?

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. İstanbul'da; Şile, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi. Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı.

Geçersiz oyların Binali Yıldırım’a olduğu görülünce CHP panikledi

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığının belgelenmesinin ardından geçersiz oyların sayılma kararı CHP'de telaş uyandırdı. Hırsızlıkları ortaya çıkan CHP, sayımı durdurmak için itirazda bulundu. İstanbul İl Seçim Kurulu sayımı durdurma kararı alarak, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. Oysaki seçim kanununda sayımlar durdurulamaz hükmü yer alıyor.

Türkiye CHP'nin oy hırsızlığını konuşurken algı operasyonları da devam ediyor. Bu durumdan panik olan CHP İstanbul İl Başkanlığı, akşam saatlerinde oyların yeniden sayılmasının durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu. İstanbul İl Seçim Kurulu da aldığı skandal karar ile bu operasyonun bir parçası oldu.

Hakim Müberra Gürdal sayım kararını durdurdu. Sandıkta yapılan usulsüzlüklerin ardından CHP ise tutuşmaya başladı. Hırsızlıklarının gün yüzüne çıkmasıyla telaşa kapılan CHP, itirazlarda bulunarak sayıma durdurmaya çalıştı. Hakim Müberra Gürdal başkanlığındaki İstanbul il Seçim Kurulu, bir çok ilçe Seçim Kurulu'nun kararını rağmen şaşırtıcı bir şekilde CHP'nin başvurusunu kabul ederek oyların yeniden sayımını durdurdu. Kararın tedbiren verildiği belirtildi.

CHP'ye tokat YSK'dan geldi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararı için olağanüstü toplandı. Toplantı sonucunda İstanbul'un 7 ilçesindeki oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararı kaldırıldı. Alınan bu karara göre 7 ilçedeki oylar yeniden sayılacak.