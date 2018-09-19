Mısır diktatörüne "Allah'tan kork" demiş ve 15 yıl hapis yatmıştı... Vefat etti!

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Mısır'ın 2011 yılındaki halk ayaklanmasıyla devrilen diktatörü Hüsnü Mübarek'e, 1993 yılında Umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da "İttekıllah" (Allah'tan kork) diyen ve bu yüzden 15 yıl hapis cezası alan Ali Muhtar'ın vefat ettiği bildirildi.

HAREMEYN'DE "ALLAH'TAN KORK" DEDİ, 15 YIL HAPİS YATTI

1993 yılında Umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e Harameyn-i Şerifeyn içinde, Mısır vatandaşı Ali Muhtar "Ey Reis, Allah'tan kork!" demişti. Olay, bir anda Mısır ve Arap kamuoyunun en çok konuştuğu konu haline geldi.

ÖNCEKİ GÜN VEFAT ETTİ

Olayın ardından Ali Muhtar, Suudi yetkililer tarafından tutuklandı, daha sonra ise ülkesi Mısır'a iade edildi. Muhtar, ülkesi Mısır'da sadece ülkenin Cumhurbaşkanı'na "Allah'tan kork" dediği için 15 yıl hapis yattı. Muhtar, 2007 yılında serbest bırakıldı. Ali Muhtar'ın önceki gün vefat ettiği öğrenildi.