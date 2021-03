'Mübarek ve kutsal bir gecedir Miraç Kandili'

HZ. Muhammed A.S’ın göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayına Mirac denilmiştir. Hicretten 1 yıl veya 17 ay önce gerçekleşmiştir. Recep ayının 27. Gecesinde vuku bulmuştur. Miraç olayının 2 aşaması vardır.



1. Aşamada HZ. Peygamber (a.s)’ın Mescidi Haramdan Kudüs’deki Mescidi Aksaya götürülmesi olayıdır. Bu olay ayetle tescillenmiştir. İsra suresinin 1. Ayetinde şöyle buyrulur “O yüceler yücesi Allah’ki rububiyyet ve uluhiyyetine işaret eden ayetlerinden bir kısmını kendisine göstermek üzere Bir gece kulunu Mescidi Haramdan alıp Mescidi Aksaya götürdü. Hiç şüphesiz O, işitendir görendir.” (İSRA-1)



Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah HZ Adem’den ahir zamanına kadar tevhit inancını ayakta tutmak ve insanlara rehberlik yapmak için gönderdiği peygamberler silsilesinin son halkası HZ Muhammed’dir. Onu, son elçi olarak karşılaşacağı zorlukları yenmek ve kıyamete kadar gelecek insanlara hükmedecek olan Allah’ın emir ve yasaklarını azim ve irade ile dimdik ayakta kalarak anlatması ve bildirmesi için muhteşem mucizeler ve ayetler ile yüz yüze getirdi. Ahiret hayatının bin bir halinden ikisi olan cennet ve cehennemin ahvalini gösterdi. Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya getirilişi ve oralardaki gördükleri ve yaşadıkları Allah’ın ayetlerindendi.



Hadislerde verilen bilgilere göre HZ Peygamber Burak isimli bir bineğe bindirerek Kudüs’deki Mescidi Aksaya getirildi. Burada HZ İbrahim, HZ Musa, HZ İsa ve diğer peygamberler tarafından karşılandı. Onlara imam olarak namaz kıldırdı.



HZ. Peygamber A.S. Beytül Makdis’de kurulan bir miraçla ve yanında Cebrail olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün 1. Katında HZ. Adem, 2. Katında iki teyze oğlu HZ Yahya ve İsa A.S, 3. Katta HZ Yusuf, 4. Katta HZ İdris, 5. Katta HZ Harun 6. Katta HZ Musa ve 7. Katta İbrahim A.S. ile görüştü.

HZ Peygamberin Cebrail ile birlikteliği Sidre–i Münteha da son buldu. Cebrail ben bundan daha ötesine çıkamam dedi. Rasulullah A.S. Refref adlı bir binekle yükselişini sürdürdü. Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve orada azap çekenlerin halini gördü. Sonunda Allah’ın huzuruna vardı amma Allah ile yüz yüze gelmedi. Çünkü Allah’ı hiçbir göz göremez. Ebu Zer Rasulullaha Rabbini gördün mü? diye sordu. O da “O bir nur nasıl göreyim” dedi Hz. Ayşe (RA), her kim Muhammet A.S. Rabbini gördü derse yalan söylemiştir. Zira Allah’ı “Gözler onu göremez O gözleri görür O, Latiftir. Her şeyden haberdardır” (Enam -103) Ayetini okudu.



Miraç’da Cennet ve Cehennem de gösterildi. Peygamberimiz şöyle buyurdu Beyt-i Mamura girdim iki rekat namaz kıldım Ona her gün 70.000 melek girer Kıyamete kadar geri de dönmezler. Sonra baktım bir ağaç var ki 1 yaprağı bir ümmeti bürür. Bunun kökünden bir kaynak akıyor iki kola ayrılıyordu. Ey Cibril bu nedir? dedim O da “Şu Rahmet nehri, şu da Allah’ın sana verdiği Kevser dir” dedi. Sonra Kevserin akış istikametini tuttum ve nihayet Cennete girdim. Birde ne bakayım orada hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği insanın kalbine gelmeyen şeyler var. Burada Yüce Allah bana 5 vakit namazı Farz kıldı. Bakara suresinin son iki ayeti verildi. Ümmetimden Allah’a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olunmuştur. Müjdelerini verdi.



Rasulullah o gece çok az bir zaman diliminde Mirac olayını yaşadı ve Mekke’ye döndü. Evine geldi. Yaşadıklarını ailesi Ümmühaneye anlattı. Bu yaşadıklarımı anlatmak için Kabe’ye gideceğim dedi Ümmühan bu yaşadıklarını reddederler bana göre anlatmamalısın. Amma Rasulullah evinden çıktı Kabe’ye doğru yürüdü Ebu Cehil ile karşılaştı ona durumu anlattı o da güldü. Kureyşlileri toplayacağım, onlara da anlat dedi. Ebu Cehil halkı çağırdı. Rasulullah onlara yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı. Oradakiler ellerini birbirine vurarak yüksek seda ile gülerek kabul etmediklerini gösterdiler. HZ. Ebubekir’e sordular o da, ben onun daha nice mucizelerini gördüm ve görüyorum. O söylemişse doğrudur dedi. Onlar: “Onu bu konuda da mı tastik ediyorsun?” dediler. O da: “Ben Onu bundan daha ötesinde tastik ediyorum, sabah akşam gökten getirdiği haberleri yani Peygamberliğini tastik ediyorum” dedi. Bunun üzerine kendisine sıddık unvanı verildi.. O günden itibaren Ebubekiri Sıddık olarak anıldı. Kudüs’deki Mescidi Aksanın durumunu sordular Allah-teala da Mescidi Aksa’nın halini Peygamberimizin önüne getirdi sordukları sorulara dosdoğru cevaplar verdi şaşırıp kaldılar.



Müşrikler Kudüs’den Mekke ye doğru gelen kervanların halini sordular Rasulullah da kervanlarının sayılarını ve oradakilerin hallerini anlattı. Falancanın kervanı ile karşılaştım. Revha’da idi. Bir deve kaybetmişler arıyorlardı. Sonra sayılarını, yüklerini ve görünüşlerini sordular. Bu defada kervan olduğu gibi HZ. Peygambere gösterildi sorduklarının hepsine cevap verdi. Ve buyurduki: içlerinde falan ve falan önde, boz renk de bir deve üzerinde dikilmiş iki harar olduğu halde falan güngüneşin doğması ile beraber gelirler” dedi. Kervan geldiğinde Rasulullahın söylediklerinin hepsi doğrulandı böyle olduğu halde gene de iman etmediler. Mirac, Kur’an’i bir hakikattir ve asla şüpheye yer yoktur ama yıllar önce olan bu hakikat nuru bizim hayatımızda nasıl parlamalıdır? Eğer biz Miracı çağında yaşanıp orada kalan bir hakikat olarak bırakırsak kendimize yazık eder, kendimizi mahrum ederiz. Peki Mirac hayatımızda nasıl yer etmeli ve bu nur hayatımızın karanlık olan yerlerinde nasıl parlamalı?



Düşüneceğiz elbette. Hayatımızda doğruları yüceltmek ve yanlışları düzeltmek için düşüneceğiz. Öncelikle Miraçla bize farz olan namazımız hayatımızda nerde ve nasıl duruyor. “Namaz dinin direğidir... ” diyen Allah Rasulü sallallahü aleyhi ve sellemin uyarısındaki direğimiz sağlam mı? Yine namazımı kılarken Allah’ın emrettiği şekilde dosdoğru kılabiliyor muyuz? Yine kılarken, Allah Rasulünün “Namaz müminin Miracıdır” müjdesini doğru anlayarak kimin huzuruna çıktığımızın bilincinde, aşkında ve şevkinde kılabiliyor muyuz? Böyle kılanlara ne mutlu, kılmayıpta kılmaya karar verenlere de ne mutlu.



Diğer yandan hayatımızın kolay ve basit bir şekilde işleyiverdiğimiz gıybet günahını nereye koyacağız? Dedikoduyu tv programlarına, iletişim guruplarına varana kadar sosyalleştirmekten ne zaman sıyrılacağız? Diğer türlü Miracı hayatımıza taşımak nasıl mümkün olur? Yine nasıl mümkün olur, Allah’a ve Rasülüne harb ilan etmek olan faizi hayatımızdan kovamazsak? Elbette bütün bunlar bir kararı bir tercihi gerektirir ve Allah’ın yardımını gerektirir.



İşte bunun için yine Mirac hediyesi olan Amenerraslü diye bilinen ayetlerle yakaracağız Rabbimize ve “Allah’ım taşıyamayacağımız yükü bizim üstümüze yüklene, bizi affet, bizi bağışla ve bize yardım et. Sen bizim Mevlamızsın.. ” diyeceğiz. İşte o zaman Allah’ın izniyle hayatımızda Miracın nuru parlayacak ve hayatımızın karanlıklarını aydınlatacaktır. Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Mirac Kandilidir, mübarek ve kutsal bir gecedir. Bu duygularla hayır ve hasenatlar ile ibadet ve tahatlar ile ihya etmeye çalışalım Allah günahlarımızı affetsin. Cennetteki makamımızı yükseltsin, geceniz mübarek olsun. Virüs afeti ve benzeri musibetlerden tüm Müslümanları korusun.