Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok
Muazzez Abacı öldü! 78 yaşında hayatını kaybetti

Muazzez Abacı öldü! 78 yaşında hayatını kaybetti

Şarkıcı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Muazzez Abacı neden öldü? Bir süre önce kalp krizi geçirmişti. Abacı daha sonra anjiyo olmuş ve sağlık durumu yakın takibe alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan Muazzez Abacı, yoğun bakıma alınmıştı.

Abacı'ya yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmış; böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığı ve bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktığı açıklanmıştı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen şarkıcı Muazzez Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak duyurdu.

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin,..
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Trenle Anıtkabir’e giden bir grup Kemalist saat 09’u 05 geçe treni raylarda durdurmayan makiniste tepki gösterdi. Acil durum frenlerini çekm..
