Muammer Keskin kimdir nerelidir? Muammer Keskin CHP Şişli belediye başkan adayı mı?

Muammer Keskin CHP Şişli belediye başkan adaylığında ismi geçmesiyle birlikte Muammer Keskin’in kim olduğu araştırılıyor. 1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olan Muammer Keskin, halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir. İşte Muammer Keskin biyografisi…

Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa edip DSP'nin Şişli belediye başkan adayı olmasından sonra gözler CHP Şişli belediye başkan adayına çevrildi. CHP Şişli belediye başkanı Hayri İnönü Şişle’den ben aday olmazsam Muammer Keskin aday olsun açıklamasından sonra Muammer Keskin’in kim olduğu merak ediliyor.

Muammer Keskin kimdir?

1954 Ardahan doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimini Ardahan'da tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. 1992 yılında da Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü'nden mezun oldu. İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası'nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi'ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdürdü.

1982 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1982-1985 yılları arasında İstanbul Koca Mustafa Paşa Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

1985 yılından itibaren Şişli'de muhasebe mesleğini icra etmeye başladı. Aynı tarihlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye ve yönetici olarak görevler aldı.

1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olarak derginin yayınlanmasında katkı sundu.

1991-1995 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İlçe, İl ve Kurultay delegeliği yaptı. 1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşaivrler Odası Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir. SMM Denetim A.Ş.'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şişli'de Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmekte olan Keskin evli ve 2 çocuk babası.