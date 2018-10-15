Ağaç AŞ
0553 313 94 23

Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutakabatının kabul edilmemesi halinde savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:56
Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatının cihatçılar tarafından reddedilmesi halinde İdlib'de savaşmaya hazır olduklarını, sonraki hedeflerinin Fırat'ın doğusu olduğunu, zira Suriye'nin tüm topraklarınınSuriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatı uyarınca İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden 10 Ekim'de ağır silahların çekilmesini müteakip 15 Ekim'e kadar tüm cihatçıların çekilmesinin izlemesi gerekirken Suriye hükümetinden uyarı geldi.

Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatı hayata geçirilemezse hükümet güçlerinin cihatçılarla savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İdlib'den sonraki hedeflerinin, ABD'nin desteklediği, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Fırat'ın doğusu olacağını belirten Muallim, "Suriye'nin tüm toprakları gibi oraların da Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerekiyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:56
  1. Soçi
  2. Velid Muallim
  3. Suriye
  4. Türkiye-Suriye sınırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    1. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    2. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    3. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    4. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    5. Almanya'da rehine krizi!
    6. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    7. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    8. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    9. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    10. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    11. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    12. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    13. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    14. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    15. Bu işbirliği dijital zekâ için
    16. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    17. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    18. Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül
    19. Arda'nın tutuklanması için savcılığa..
    20. Vahşi cinayetle ilgili Adnan Oktar..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?