Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya hazırız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatının cihatçılar tarafından reddedilmesi halinde İdlib'de savaşmaya hazır olduklarını, sonraki hedeflerinin Fırat'ın doğusu olduğunu, zira Suriye'nin tüm topraklarınınSuriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatı uyarınca İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden 10 Ekim'de ağır silahların çekilmesini müteakip 15 Ekim'e kadar tüm cihatçıların çekilmesinin izlemesi gerekirken Suriye hükümetinden uyarı geldi.

Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatı hayata geçirilemezse hükümet güçlerinin cihatçılarla savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İdlib'den sonraki hedeflerinin, ABD'nin desteklediği, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Fırat'ın doğusu olacağını belirten Muallim, "Suriye'nin tüm toprakları gibi oraların da Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerekiyor" dedi.