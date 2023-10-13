Muallim Abdullah Hulusi Güzelyazıcı'nın vefatı

1890 yılında Selanik Petriş’te doğdu. Petris Müftüsü İbrahim Adnan Efendi’nin oğludur. Balkan Savaşları yüzünden ailenin diğer fertleri ile beraber kendi himayesinde olan kardeşi Abdurrahman Şeref Güzelyazıcıyı da alarak İstanbul’a göçtü.



Bir yandan Darül Hilafet-ül Aliye medresesine devam ederken bir yandan da büyük ilim adamı Hüsrev Aydınların derslerine devam edip kendisinden icazet aldı.







Daha sonra İstanbul Müftülüğü, murakıplığı ve İstanbul Vaizliği görevlerine atanan Abdullah Hulusi Güzelyazıcı 1952 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Okulunda meslek dersleri öğretmenliği yaptı.



Daha çok kelam ve Arapça derslerini okuttu.