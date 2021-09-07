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Korona Virüs Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri neler?
Korona Virüs

Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri neler?

Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mu varyantına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki salgında son durum ne? Türkiye’de Mu varyantı var mı? Mu varyantı öldürücü mü?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 11:23:00 - 2021-09-07 11:41:15
Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde eyapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

mu varyantı

Mu varyantı nerede görüldü?

Mu varyantının ABD'deki vakaların yüzde 2'sinde görülmesi bilim dünyasını yeni bir endişeye sürekledi. Varyant kısa sürede 39 ülkede görüldü, Avrupa'ya da yayıldı.

Mu varyantı öldürücü mü?

Öncelikle varyant Ocak 2021'den beri var olmasına rağmen, dünyanın çoğu yerinde baskın varyant olan Delta'yı geride bırakmıyor gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü yine de 31 Ağustos'ta yayımladığı haftalık raporda "Mu Varyantı" olarak adlandırılan varyantın" incelenmesi" gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

Mu varyantı belirtileri

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı

Kusma

İştahsızlık,

Bu run akıntısı

 

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