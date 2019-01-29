0553 313 94 23

MTV'de Axess Mobil'e özel 3 taksit imkanı

Akbank'ın kampanyası ile MTV ödemesini 31 Ocak'a kadar Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından faydalanıyor

29 Ocak 2019 Salı 14:32
MTV'de Axess Mobil'e özel 3 taksit imkanı

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kampanyası ile MTV ödemesini 31 Ocak'a kadar Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından yararlanıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ödemelerini Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından faydalanıyor.

Taksit kampanyasından yararlanmak için Axess Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra MTV kampanyası altındaki "öde/hemen öde" adımlarını takip ederek işlemleri tamamlamak yeterli olacak.

Kampanya kapsamında MTV ödemesini Akbank Direkt Internet, Akbank Direkt Mobil, Akbank ATM’leri, Akbank telefon şubesi, Akbank şubeleri, SMS veya www.gib.gov.tr üzerinden Akbank kredi kartları (Axess, Wings, Free, Axess Kobi, Axess Business, Wings Business) ile yapanlar 2 taksit fırsatından yararlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:32
  1. Akbank
  2. MTV kampanyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor! Satış başladı
    1. Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor!..
    2. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    3. İran'da toz fırtınası
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar..
    5. Belediye başkan adayını bıçaklamıştı!..
    6. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    7. İflas Müdürlüğünden "şirket..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç..
    9. Köprü girişinde zincirleme kaza!
    10. İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat..
    11. Nişasta Bazlı Şeker kotası ne kadar?
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şu..
    13. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    14. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    15. ABD'nin en büyük kuruluşu iflas..
    16. Gayrimenkul borsası adım adım ilerliyor
    17. Gemi yangınında hayatını kaybedenler..
    18. Sıcaklık artacak, yağışlar sürecek
    19. iPhone kullananlar büyük tehdit..
    20. Sarıkamış, Avrupa Kayakla Oryantiring..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı