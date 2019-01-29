MTV'de Axess Mobil'e özel 3 taksit imkanı Akbank'ın kampanyası ile MTV ödemesini 31 Ocak'a kadar Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından faydalanıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kampanyası ile MTV ödemesini 31 Ocak'a kadar Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından yararlanıyor. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ödemelerini Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından faydalanıyor. Taksit kampanyasından yararlanmak için Axess Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra MTV kampanyası altındaki "öde/hemen öde" adımlarını takip ederek işlemleri tamamlamak yeterli olacak. Kampanya kapsamında MTV ödemesini Akbank Direkt Internet, Akbank Direkt Mobil, Akbank ATM’leri, Akbank telefon şubesi, Akbank şubeleri, SMS veya www.gib.gov.tr üzerinden Akbank kredi kartları (Axess, Wings, Free, Axess Kobi, Axess Business, Wings Business) ile yapanlar 2 taksit fırsatından yararlanıyor.

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