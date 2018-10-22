MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu | MTV ödemeleri ne zaman ve nereye yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) gelecek yıl 16 milyar 89 milyon 488 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Peki MTV nedir? MTV ödemeleri ne zaman? MTV hesaplama nasıl olur? MTV ödemeleri nereden yapılır?

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, mülkiyet üzerinden alınacak vergilerle kira gelirleri toplamı gelecek yıl yaklaşık 19 milyar 794 milyon 626 bin lira olacak. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerden MTV gelirinin, 2019 yılında 16 milyar 89 milyon 488 bin lira olması bekleniyor. Bu yıl sonuna ilişkin tahminle kıyaslandığında MTV gelirlerinde yüzde 24,2 artış olması öngörülüyor.

Araç sahiplerinin yılda iki taksit halinde ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında aracın bağlı bulunduğu ilin vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilmektedir. MTV'nin hesaplanmasında aracın türü (otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon vb) önemlidir. Otomobillerde ve motosikletlerde aracın yaşı ve silindir hacmine göre hesap yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi; kamyonlarda ise aracın yaşı ve azami toplam ağırlığı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. MTV borcu sorgulamak için tıklayınız

MTV ödemeleri nereden yapılır?

MTV ödemesi, aracın bağlı bulunduğu il veya ilçedeki vergi dairesine yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Bankalar internet şubeleri aracılığı ile de ödeme kabul etmekte ancak internet şubesinden yapılan ödemelerde e-dekont vergi makbuzu yerine kabul edilmemektedir. Bu durumda ödeme yapılan bankanın en yakın şubesinden tahsilat makbuzu alınması gerekmektedir. Ayrıca bankalardan yapılan ödemelerde sorun yaşamamak için plaka, vergi sicil numarası (aracın ruhsat sahibinin), vergi dairesi adı gibi tahsilat bilgilerinin doğru verilmesine özen gösterilmelidir. Bankanın bu ödemeyi ilgili vergi dairesine aktaramaması gibi durumlara karşı tahsilat makbuzu saklanmalı ve verginin ödenip ödenmediği kontrol edilmelidir.

MTV hesaplama nasıl yapılır?

Her ay TSB (Türkiye Sigorta Birliği) tarafından yayınlanan kasko araç değer listesi, sigorta şirketleri tarafından kasko bedelleri belirlenirken kullanılır. Kasko sigortası ve motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden yapılır. Ödemelerde MTV indirimi hesaplamasından faydalanmak için aracın araç değer listesindeki karşılığının belirlenmesi gerekir. Liste her ay piyasaya yeni çıkan araçlar da eklenerek güncellenir.

MTV ödemelerinde gecikme olursa ne olur?

MTV, her yıl iki taksit halinde Ocak ve Temmuz aylarında ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Araç sahipleri, bu taşıt vergisi taksit ödeme günlerini kaçırdığında gecikmeli olan ödemeleri cezalı olarak aracın bağlı olduğu il veya ilçenin vergi dairesine veya anlaşmalı bankalara yapabilmektedirler

İkinci taksit zamanı geldiğinde (Temmuz ayı) ilk taksit ödemesini (Ocak ayı) halen yapılmamış ise, ilk önce o yılın ilk taksit ödemesi - veya ödemenin yapılmadığı yıldan itibaren geçmişe yönelik tüm ödemeleri - tahsil edilecektir. MTV'nin hiç ödenmemesi halinde ise Maliye Bakanlığı'nca başlatılan yeni bir uygulama ile araç sahipleri öncelikle bir mektup ile uyarılacak, ödemenin yapılmaması halinde banka hesaplarına konacak e-haciz ile tüm ödenmemiş vergi tutarının tahsilatı yapılacaktır.