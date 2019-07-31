MTV ödemeleri için bugün son gün. Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak bilinen MTV 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz olarak belirlenmişti. 31 Temmuz mesai bitimine kadar araç sahipleri MTV 2. taksit ödemelerini gerçekleştirebiliyor. gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak ödeme yapılabiliyor. Peki MTV 2019 kredi kartı ile ödenir mi?

MTV 2019 kredi kartı ile ödenir mi?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir. Bazı bankalar MTV’yi kredi kartıyla ödeyenlere 3 taksit imkanı sunuyor.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.