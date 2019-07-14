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MTÜ’den 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında Malatya’da yaşanılanları yansıtan 15 fotoğraftan oluşan sergi açıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:12
MTÜ’den 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında Malatya’da yaşanılanları yansıtan 15 fotoğraftan oluşan sergi açıldı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ile 15 Temmuz temalı karma resim sergisi ile darbe temalı yerel gazete manşetlerini taşıyan sergi İnönü Kapalı Çarşı Üstünde açıldı.


Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanılan hain darbe girişimi gecesinin ilk saatlerinde ve sonrasında yaşanılanlar 15 adet fotoğraf karesi ile anlatılmaya çalışılıyor.


Açılışa Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, kurum müdürleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.


Vali Aydın Baruş, sergilerin 15 Temmuz’da milletin verdiği demokrasi mücadelesini hatırlamak ve aynı zamanda o gün kanlarını bu millet için feda eden aziz şehitler ile gazileri hatırlamak üzere sergilerin açıldığını ifade etti.


Vali Baruş ve katılımcılar sergileri birlikte gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:12
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. resim sergisi

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