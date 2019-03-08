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MTÜ ve MABESEM’den ortaklaşa Kadınlar Günü sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (MABESEM) tarafından ortaklaşa organizasyon ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Karma Sanatlar Sergisi düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 10:59
MTÜ ve MABESEM’den ortaklaşa Kadınlar Günü sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (MABESEM) tarafından ortaklaşa organizasyon ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Karma Sanatlar Sergisi düzenlendi.


Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi MABESEM kursiyerleri tarafından hazırlanan resim, takı, moda ve el sanatlarından oluşan “Kadınlarımız” temalı Karma Sanat Sergisi Malatya Park AVM’de açıldı. Serginin açılışına Vali Yardımcısı ve Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı,MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Aysun Bay karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile kalabalık bir topluluk katıldı. Kurtuluş Savaşı,Atatürk, Ay Yıldızlı Bayrak ve Anadolu kültürünü yansıtan desenlerinde yansıtıldığıçalışmaların yer aldığısergide Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu moda tasarımları da yer aldı.


Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, cüzdan şeklinde yapılan alışveriş çantası tasarımın naylon poşetlerin yerine kullanılmasının yanında tasarruf amacıyla üniversite öğrencilerince hazırlandığını belirterek, taşımasının da çok kolay olduğunu kaydetti.


Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversite olarak ilk sergi çalışmalarını şehir merkezinde açmış olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Halk ile iç içe olan, toplumla barışık olan, şehir ile bütünleşen bir şehir üniversitesi olarak ilk sergi çalışmamızı şehir merkezinde açtık.Bir kadın rektör olarak da açılışını yaptığım ilk serginin kadın temalı olması da ayrı bir özellik. Üniversitemizin kuruluş ve kurumsal çalışmaları sürecindeki eksikliklerimiz tamamlandıkça etkinliklerimiz daha da artacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:59
  1. sergi
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