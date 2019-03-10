0553 313 94 23

MTTB’nin Hukuk Akademisi konferansları başladı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı ve Bünyesindeki Ombudsmanlık Topluluğu tarafından başlatılan ve altı hafta sürecek olan Hukuk Akademisi’nin ilk programı düzenlendi.

10 Mart 2019 Pazar 15:28
MTTB’nin Hukuk Akademisi konferansları başladı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı ve Bünyesindeki Ombudsmanlık Topluluğu tarafından başlatılan ve altı hafta sürecek olan Hukuk Akademisi’nin ilk programı düzenlendi.

 

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Avukat Bayram Taşkın ve hukuk öğrencileri katıldı. Burada konuşan Sağdıç, “Milli Türk Talebe Birliği olarak geçmişimizden günümüze çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler tarihimizden aldığımız misyonumuzla beraber 1916’dan başlayan 102 yıllık bir çınar niyetindeki öğrenci hareketinin teşkilatı olarak siyasette, ekonomide, bilimde ve sosyal bilimlerde yaptığımız çalışmalarla nicelik noktasında değil, nitelik noktasında faydalı olabilmek için hem ülkemize, hem Ümmet coğrafyasında hem de konumuz itibariyle yerel çerçevemizde ne yapabiliriz noktasında çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bugün hem üniversitedeki Ombudsmanlık Topluluğumuz olsun hem de üniversite teşkilatımız olsun sizlere böyle anlamlı ve nitelikli bir program hazırlamıştır” ifadelerini kullandı.

 

Avukat Taşkın ise, İslam Dininin temelinde adalet ve hukuk kavramlarının yattığını vurgulayarak, şunları söyledi:

 

“İnsanların hem kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek hem de toplumsal ilişkileri düzenlemek için hukuk lazımdır. Hukuk, kişiler arasındaki ilişkileri, toplumla olan ilişkileri ve devletle olan ilişkileri düzenleyen normlar bütünüdür. Bu kuralların bütünü hukuktur. Bu kurallarla ve ilimlerle uğraşan şey de hukuk bilimidir. Bizim inancımızın temelinde adalet ve hukuk vardır. Bütün dinlerin temelinde adalet ve hukuk vardır. Hukuk aslında hat ve sınır bilmedir.”

 

Hukukun ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaç olduğuna değinen Taşkın, sözlerine şöyle devam etti:

 

"Hukuk ihtiyaçtır. İnsanlar toplumsal güvenliğe ihtiyaç duyar ve ihtiyaç duymasıyla devlet ortaya çıkar ve biz buna ‘nizam, sistem ve hukuk’ diyoruz. Devlet aslında bir hukuk düzenidir. Bir devletin temelimde hukuki bir güvenlik vardır. İnsanların güvenliği ile devlet doğar. Hukuk ekmek, su ve sağlık gibi bir ihtiyaçtır. Bugün ekmek ve su nasıl lazımsa hukuk da lazımdır. Devlet sosyal bir organizasyondur ve belli bir ömrü vardır. Devlet, çocuk gibi büyür, gelişir ve yıkılır. İnsanlık tarihinde birçok örneği vardır. Devlet canlı bir organizma olduğu gibi hukuk da canlı bir organizmadır. Hukuk sadece kişiler arasında değil, devletler arasında da ilişkileri düzenliyor. Devletler arasındaki münasebetlerde de hukuk lazımdır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:28
  1. Malatya
  2. bilim
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alan, “Vatandaşlarımızın deniz kenarında yılın 365 günü yararlanabilecekleri projeler olacak”
    1. Alan, “Vatandaşlarımızın deniz..
    2. Osmaniyespor FK-Karşıyaka: 0-0
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta
    6. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    7. Fiji’de 6.2 şiddetinde deprem
    8. Hamza Hamzaoğlu: Bizden daha iyi..
    9. Rus gemisi ülkeyi karıştırdı!..
    10. Darbeci Sisi'den kankasına kıyak!..
    11. Avrupa Komisyonu’ndan Alman otomobil..
    12. Tosyalı Genç Sporcu Karadeniz Bölge..
    13. Kadınların bisiklet konvoyunda gergin..
    14. Gümüşhanespor-Amed Sportif..
    15. “Faizsiz, eğitimli, liyakatli bir..
    16. Yeni Orduspor-Düzcespor: 2-0
    17. İmamoğlu’ndan gözlüklü gönderme
    18. "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık..
    19. "Kulubün kayyuma gitmesine gönlümüz..
    20. Otomobil altında kalan yaşlı adam ağır..
    21. Tosya Belediyesi son meclis..
    22. Baydilli ev ziyaretlerine devam ediyor
    23. Liseli Muammer , gözyaşları arasında..
    24. "Farklılıklarımızı, insanlığın,..
    25. Tavuk yüklü tır alev aldı
    26. Mehmet Özhaseki: Kültür merkezinin..
    27. Batman’da 3 bin kişilik aşiret HDP’den..
    28. Kilis Belediyespor-Şanlıurfa..
    29. Palandöken'de güneşli havada kayak
    30. "Ekonomik projelerimizi öne aldık"
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor