MTTB’den yaz okulu MTTB Malatya Teşkilatı tarafından yaz okulu açıldı.

MTTB Malatya Teşkilatı tarafından yaz okulu açıldı.

7-12 yaş grubu arasındaki gençlere hitap eden yaz okulunda normal eğitimin yanı sıra öğrencilere dini ve spor eğitimi deverilecek. Yaz okulu programı arasında Kur’an-ı Kerim, ilmihal, Siyer-i Nebi, Adab-ı Muaşeret, Türkçe, Matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri, masa tenisi, yüzme, trafik park, sinema gösterimi ve yıl sonu programı faaliyetleri yer alıyor

Yaz okulu 24 Haziran-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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