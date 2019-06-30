0553 313 94 23

MTTB’den Mursi konferansı

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Birimi ile birlikte “Bir Dava Şehidi Muhammed Mursi” isimli konferans düzenledi.

30 Haziran 2019 Pazar 18:38
MTTB’den Mursi konferansı

Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Birimi ile birlikte “Bir Dava Şehidi Muhammed Mursi” isimli konferans düzenledi.


Malatya sanat merkezinde düzenlenenprograma AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.


Burada konuşan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç “Rabbim Şahadetini kabul eylesin. Onun gibi yolumuz mücadelemiz gayemiz fikrimiz dönemin şekline politikasına konjektörüne uygun olarak değil Gayesi Allah, Önderi Resulullah, Anayasası Kur’an olan ve uğurda tavizsiz şekilde mücadele ruhuna sahip birer ferd olmayı ve teşkilat olmayı nasip etsin Rabbimiz. Bu doğrultuda Biz insanlara amacımızı açıkça söylemeyi, programımızı önlerine net bir şekilde koymayı, herhangi bir kapalılık ve gizlilik olmadan davetimizi kendilerine sunmayı severiz. Bizim davetimiz, güneşten daha parlak, sabahtan daha aydınlık ve gündüzden daha açıktır” diye konuştu.


Konuşmalarına ardından konferansa geçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:38
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de bir günde 9 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
    1. Mardin’de bir günde 9 ayrı yangına..
    2. CHP'li belediyelerden skandal..
    3. Karşıya geçerken otomobilin çarptığı..
    4. Balkan Gençlik Okulu Kapanış Programı..
    5. Teröristlerce katledilen Ahi,..
    6. SoloTürk Yalova uçuşunu şehide adadı
    7. Yemen yolcu uçağı havada arızalandı,..
    8. BİTSİAD ve TATSO’dan Bitlis ekonomisi..
    9. Çok konuşulacak ifadeler! Başkan..
    10. Suriyeli aşiret liderlerinden PKK/PYD..
    11. Her yerde aranan firari çift..
    12. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    13. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    14. "Esed yönetimi ile İran, Türk-Rus..
    15. TBMM Başkanı Şentop ata toprağı..
    16. Didim'de otluk alanda yangın
    17. 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin..
    18. Bayburt'taki "Atatürk heykeli"..
    19. Kavgada düşüp başını betona çarpan..
    20. Judo Ümit Karma Milli Takımı Avrupa..
    21. Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon..
    22. Bu yöntemle nasır sorunundan hızlıca..
    23. Başkan Demir: “Ömrüm milletime feda..
    24. TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu
    25. Kilis’te otomobil şarampole devrildi:..
    26. 5. Düziçi Belediyesi Rahvan At Yarışları
    27. Yeşilyurt’un ünlü yemekleri Kiraz..
    28. "Afganistan, Türkiye'nin en çok..
    29. Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde..
    30. Denizlispor efsanevi başkanlarından..
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!