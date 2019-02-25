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MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki

Milli Türk Talebe Birliği Malatya (MTTB) İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Mısır’da darbeyle yönetime gelen Sisi’nin masum insanları katletmesine tepki gösterdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki

Milli Türk Talebe Birliği Malatya (MTTB) İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Mısır’da darbeyle yönetime gelen Sisi’nin masum insanları katletmesine tepki gösterdi.


Sağdıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “12 Temmuz 2015 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berakat’ın ölümüyle suçlanan Müslüman Kardeşler üyesi 9 genç kardeşimiz hukuk ve insan hakları ilkeleri hiçe sayılarak geçtiğimiz günlerde idam edilmiştir.Bu idamlar biliyoruz ki emperyalist güçlerin emrindeki Katil Sisi’nin insanlık onurunu hiçe sayarak mesnetsizce işlediği cinayetlerden biridir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan askeri darbeden sonra Sayın Mursi dahil yüzlerce insan idamla yargılanmıştır. Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı olarak bu idamların sadece Mısır’a değil tüm İslam Ümmetine yapılmış bir saldırı olduğunu biliyor, idamların ve haksız cezaların bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Müslüman aleminin hamisi olarak görülen milletimizin gençleri olarak bu zulme sessiz kalan dünya örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır. Allah nasıl ki Hz.Musa’yı,onu öldürmek isyeten Firavun’un kendi sarayında yetiştirip, onun tahtını yıktıysa, elbette ki Musalar’ı, Harunlar’ı yeniden gönderecektir. Zalim ve firavun Sisi yönetimi ve yandaşları da er ya da geç bu dünyada ve de ahirette Mahkeme-i Kübra’da çetin bir şekilde hesap vereceklerdir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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