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MTTB'den 'Medya ve Siyaset Akademisi' sertifika töreni

Milli Türk Talebe Birliğince (MTTB) 'Medya ve Siyaset Akademisi' sertifika töreni gerçekleştirildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:55
MTTB'den 'Medya ve Siyaset Akademisi' sertifika töreni

Milli Türk Talebe Birliğince (MTTB) "Medya ve Siyaset Akademisi" sertifika töreni yapıldı.

MTTB'nin Cağaloğlu'ndaki genel merkezinde medya ve siyaset alanındaki önemli isimlerin bilgi ve tecrübelerinin aktarıldığı programı başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları MTTB Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Kayadibi tarafından takdim edildi.

Kayadibi, genel merkez ve diğer MTTB şubeleri ile gençlere yönelik akademik eğitim programlarının ve kültür sanat kursların devam edeceğini, MTTB olarak gençleri her zaman eğitim ve kültür alanlarında desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

MTTB Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Osman Nuri Boran da sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan'ın Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82.yıl dönümü dolayısıyla "Asım Nesli'' başlıklı konferans verdiği etkinlik, fotoğraf çekimiyle son buldu.

 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:55
  1. Milli Türk Talebe Birliğince (MTTB)

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