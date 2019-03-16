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MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ) Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen cani saldırıda şehit olan 49 kişi için Kızılay Meydanı’nda eylem yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:29
MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ) Yeni Zelenda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen cani saldırıda şehit olan 49 kişi için Kızılay Meydanı’nda eylem yaptı.

 

Yeni Zelanda’da Christchurch şehrinde Cuma namazı kılan Müslümanlar Brenton Tarrant denen ırkçı faşist tarafından vahşice katledilmişti. Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve toplumun diğer kesimlerinden ise menfur saldırıya karşı tepkiler yükseliyor. Ankara’da MTTB, Kızılay Meydanında yaşanan olay hakkında basın açıklaması yaptı. MTTB Ankara İl Başkanı İsmail Koçdoğan, 15 Mart’da gerçekleştiren saldırı hakkında, “Irkçı ve faşist saldırı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu bildirmek isteriz”dedi.

 

“Dünyanını neresi olursa olsun bizim hürriyetimizdir”

 

Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların inanç hürriyetlerinin kendi hürriyetleri olduğunu belirten Koçdoğan, “Yüzyıllardan beridir Avrupa’da, Asya’da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların “Türk” olarak anılması suretiyle milletimizi dolayısıyla vatanımızı ve liderlerimizi hedef olan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarda gördük. Bu hadiseler karşısında batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkülerin sessiz tutumu bizleri daha derincen üzmektedir. İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadaki bütün insanların, inançların özgürce yaşamaları bizim için esastır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:29
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