0553 313 94 23

MTTB’den camideki katliamlara tepki

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi, Yeni Zelanda’da ki vahşi katliamlara tepki gösterdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:18
MTTB’den camideki katliamlara tepki

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi, Yeni Zelanda’da ki vahşi katliamlara tepki gösterdi.

 

Dernek binasın önünde toplanan MTTB’liler ellerindeki pankart ve dövizlerle katliamı kınadı. Burada konuşan Dernek Başkanı Mehmet Sağdıç, “15 Mart Cuma günü, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz Şehid olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

 

İbadet eden Müslümanlara yapılan bu saldırının İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha gösterdiğini belirten Sağdıç, “Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz. Yüzyıllardan beridir Avrupa’da, Asya’da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların ‘Türk’ olarak anılması suretiyle milletimizi dolayısıyla vatanımızı ve liderlerimizi hedef alan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük, defalarca bu tarz elim hadiselerin yaşandığına şahit olduk. Ancak bu hadiseler karşısında Batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkelerin sessiz tutumu bizleri daha derinden üzmektedir. İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadaki bütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır” şeklinde konuştu.

 

Dünyanın artık İslamofobik ve faşist terörizme dur demesi gerektiğini dile getiren Sağdıç, “Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan yüce İslam ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir. Bizler, MTTB olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızı tüm kamuoyumuzun ve dünya Müslümanlarının bilmesini isteriz. Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki, herkes yalnız bıraksa da biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Son olarak; yapılan ırkçı, faşist terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:18
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Milli haltercilerden tarihi başarı
    3. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    4. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    5. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    6. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    7. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    8. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    9. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    10. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    11. Büyükşehir Belediye..
    12. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    13. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    14. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    15. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    16. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    17. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    18. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    19. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    20. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    21. 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2..
    22. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    23. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    24. Mehmet Altıparmak: Her maçımız final..
    25. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4..
    26. Etiyopyalı mezunlar 12. Uluslararası..
    27. Çelenk’ten Çanakkale zaferi mesajı
    28. Bülent Arınç oyunu kime vereceğini..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terbiyesize bak..
    30. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler