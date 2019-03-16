0553 313 94 23

MTTB, Yeni Zellanda’da ki saldırıyı kınadı

Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı basın açıklaması yaparak, Yeni Zellanda’da camilere yapılan saldırıları kınadı.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:32
MTTB, Yeni Zellanda’da ki saldırıyı kınadı

Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı basın açıklaması yaparak, Yeni Zellanda’da camilere yapılan saldırıları kınadı.


Demokrasi Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, MTTB Adıyaman Şube Başkanı Ebubekir Sıddık Kara, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.60.Dönem Genel Merkez Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, 49 Müslüman’ın Yeni Zellanda’da camide şehit edilmesiyle ilgili açıklamayı yaptı.


Mehmet Akif Olgun açıklamasında, “Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz.Zira, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha göstermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz.


Yüzyıllardan beridir Avrupa’da, Asya’da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların ‘Türk’ olarak anılması suretiyle milletimizi dolayısıyla vatanımızı ve liderlerimizi hedef alan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük, defalarca bu tarz elim hadiselerin yaşandığına şahit olduk.Ancak bu hadiseler karşısında Batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkelerin sessiz tutumu bizleri daha derinden üzmektedir. İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadakibütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır.


Dünya artık İslamofobik vefaşist terörizme dur demelidir. Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan Yüce İslam Ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir.Bizler, MTTB olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızı tüm kamuoyumuzun ve dünya Müslümanlarının bilmesini isteriz.


Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist, Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki, herkesyalnız bıraksa da biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz.


Son olarak yapılan ırkçı, faşist terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’ markasıyla satılacak
    1. Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’..
    2. Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
    3. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    4. İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve..
    5. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    6. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 -..
    7. AGD’den Yeni Zelanda’daki ırkçı..
    8. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    9. Orman turnuvasında kazanan Giresun
    10. Futbolcu Jacques Faty Azez'deki..
    11. Maçın ardından
    12. "Elektronik çek ve bono uygulamasını..
    13. İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin..
    14. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın..
    16. Alan ” Yıllardır aç kaldığımız..
    17. TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Anagold 24..
    18. Maçın ardından
    19. Aliyev biri Türk 399 mahkumu affetti
    20. Erkeklerden estetiğe rağbet
    21. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı..
    22. AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı;..
    23. Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark..
    24. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    25. Yeni Zelanda'daki iki camiye..
    26. Okan Buruk: “Önümüzde önemli fırsatlar..
    27. "Herkese yüzme öğreteceğiz"
    28. Başkan Karaosmanoğlu’ndan İHA’ya veda..
    29. Bakan Ersoy’dan Gemlik Belediye Başkan..
    30. Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler