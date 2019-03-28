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MTTB, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istedi

Karabük’te Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, düzenledikleri basın açıklamasında Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istedi.

28 Mart 2019 Perşembe 18:17
MTTB, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istedi

Karabük’te Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, düzenledikleri basın açıklamasında Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını istedi.


Milli Türk Talebe Birliği Karabük Şubesi üyeleri Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması konusunda basın açıklaması yaptı. 100. Yıl Mahallesi Pazar Camii yanında toplanan kalabalık adına söz alan MTTB Karabük Şubesi Üniversite Öğrenci Komisyon Başkanı Ali Osman Kandemir, geçmişte tarihi camilerin müzeye, depoya ve ahıra çevrildiğini belirterek, “İçlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde maalesef Ayasofya Camii’de 1934 yılında alınan bir kararla ile müzeye çevrilmiştir. Bizans’tan çok Bİzansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya’nın kıymetini de bilememiştir. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul’un kalbi mübarek Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır” dedi.


Kandemir, Fatih Sultan Mehmet’in kıyamete kadar cami olarak kalması için insanlaraemanet ettiği Ayasofya’nınsecdeye hasret kaldığını ve Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması gerektiğini ifade ederek, “Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camii ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp cami ismi ile müsemma hale getiririz” açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz. Ayasofya Camii ile ilgili olarak bir bedel ödenecekse bu bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da ayrıca belirtmek isteriz. Öyle ki Ayasofya’nın ebediyen müze kalması karşılığında bütün dünya hazinelerinivereceklerini söyleseler. nefretle reddederiz. Canımızla tehdit etseler canımızı vermekten de bir an bile tereddüt etmeyiz. Ayasofya’nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya Müslümanları için bayram olacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:17
  1. doğa

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