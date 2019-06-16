0553 313 94 23

MTSO’da KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yapıldı

Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Halkbank Pazarlama Müdürü Serhat Özakdağ, Tahsis Bölge Müdürü Serap Doğan ve Şube Müdürleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yaptı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:30
MTSO’da KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yapıldı

Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız, Halkbank Pazarlama Müdürü Serhat Özakdağ, Tahsis Bölge Müdürü Serap Doğan ve Şube Müdürleri Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek KOBİ Değer Kredisi hakkında bilgilendirme yaptı.


Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Piyasaların üretime ihtiyaç duyduğu, piyasanın canlanması için üreten bir Türkiye’nin hem katma değer yaratarak yurtdışından döviz girdisi sağlayacak finansman erişimini oluşturmak için hükumetimizin çıkartmış olduğu özellikle üretim yapan firmaların canlanması için KOBİ’ler ve işletmeler için yeni destek paketinin tanıtımı için Halkbankası Bölge Müdürümüz ve şube müdürlerimiz ile bir araya geldik” dedi.


Başkan Sadıkoğlu, “Ekonominin en önemli unsuru olan üretim, bizler içinde gerçekten ülkenin kurtuluşu durumundadır. İleriki dönemlerde ülkemizin büyüyebilmesi içinde en önemli temel etkenlerden bir tanesidir. Finans erişimine zorluklar yaşadığımız bu süreçlerde ekonominin rahatlaması için üretimin önünün açılması için yeni çıkan bu kredinin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Sadıkoğlu, projede yerli üretime teşvik olduğunu söyleyerek, ”Burada Makine üreticileri için makine parkurunun tamamen yenilenebilmesine yönelik mevcut kapasitenin artırılması için verilen bir finansman kredisi var. Yerli üretime teşvik var. Özellikle bizim kendi ürünlerimizi yurtdışından ithalat yapmak yerine kendi ürününü üretip dışa bağımlı olmayan güçlü bir Türkiye’yi önemsiyoruz. Yerli ürünün alınıp yerli ürünün satılmasının ekonomik anlamı da oldukça büyüktür. Ham madde ve ara mal alımında da yine bu kredi paketinde destekler mevcut” şeklinde konuştu.


“Bu sıkıntı süreçler mutlaka aşılacaktır” diyen Sadıkoğlu, “Ülkemiz kudretli ve güçlü bir ülkedir,bu sıkıntılı süreçte bizlerin yani üreticimizin, sanayicimizi, tüccarımızı, esnafımızı mevcut durumunda yalnız bırakmaya gayret gösterenler şunu bilsinler ki vefalı günde yanımızda olanları insanlarımız unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.


Halkbankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız ise, “Yatırım kredilerinde 2 yıl anapara demesiz toplam 10 Milyon Tl’ye kadar vadelendirebiliyoruz. Kredilendirmelerimiz başlamış durumdadır. Yatırımcılara her zaman yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına dikkat
    1. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
    2. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
    3. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
    4. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
    5. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
    7. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
    8. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
    9. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
    10. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
    11. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
    12. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
    13. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
    14. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
    16. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
    18. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    19. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
    20. Başkentliler en çok domates ve..
    21. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
    22. Kaş’ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı..
    23. Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları..
    24. "PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları..
    25. 'Dikkat edilmeli milli-manevi..
    26. Tehlikeli motosiklet kullanan..
    27. Meteorolojiden kritik uyarı! 27 ilde..
    28. Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı
    29. (Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç,..
    30. İnsülin direncine dikkat
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor