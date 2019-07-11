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MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi verildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde KOBİ’lerin dijital dünyada iş yapabilme ve E-ticaret Ekosisteminin sağlayacağı konularda farkındalığı arttırmak üzere Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi düzenlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi verildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde KOBİ’lerin dijital dünyada iş yapabilme ve E-ticaret Ekosisteminin sağlayacağı konularda farkındalığı arttırmak üzere Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi düzenlendi.


Üretime odaklanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) dijital dünyada iş yapabilme ve eticaret ekosisteminin sağlayacağı faydaların farkındalığını artırmak amacıyla TOBB, her ildeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde ‘Dijital dönüşüm, eticaret ve eihracat’ eğitimi düzenliyor. Bu kapsamda MTSO’da düzenlenen eğitimde, eticaret ekosistemi ve dijital dünyanın ince çizgilerinden verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli yaratmaya kadar birçok konu ele alındı. Eğitimde EticaretSEM ve Eticaret Merkezi kurucusu Merter Özdemir, Türkiye ve dünya’da kullanılan eticaret platfomları ve tanımlar ile dijital iş yapış biçimleri ve eticaret ekosistemini işleyerek eğitime giriş yaptı. Ardından söz alan Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres eticarette pazarlama ve dijital reklam yönetimi konusunu anlattı. İdeasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş de alan adı seçimi ve eticaret sitesi barındırma üzerine bilgiler verdi.


Seminerde Eticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi eticaret ödeme yöntemleri, kargo ve lojistik entegrasyonları eticaret vergi mevzuatı, mali işler yönetimi, eticaret hukuku eticaret personel ihtiyacı ve insan kaynakları yönetimi crm ve müşteri ilişkileri yönetimi ürün fotoğrafları ve web için görsel optimizasyon konularını işledi. Son olarak da 3Gen Teknoloji CEO’su Engin Özgen, dijital dönüşüm, e-uygulamalar ve bulut sistemleri, kategori ve ürünlere göre ulusal ve uluslararası satış platformları seçimi e-ihracat ve e-ticaret için dijital ürün bilgisi oluşturma - entegrasyonlar, ulusal ve uluslararası pazaryerleri e-ihracat saha operasyonu, depo ve iptal/iade yönetimi konularında bilgilendirerek katılımcıların sorularını yanıtladı.


Eğitimde söz alan Malatya Ticaretve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, dijital kavramın gelişen dünyada önemli bir yer aldığını ifade ederek, gittikçe küçülen pazarda dijital yatırımların hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağladığını belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:32
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