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Seçim 2019 Sayfası

MTSO Yönetiminden Başkan Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetimi, 31 Mart seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçilen Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:32
MTSO Yönetiminden Başkan Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetimi, 31 Mart seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçilen Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yılmaz, bir taraftan belediye çalışmalarıyla ilgili planlamalarını yaparken, bir taraftan da hayırlı olsun ziyaretine gelen vatandaşlar, STK, kurum ve kuruluş temsilcilerini kabul ediyor.


Bu çerçevede, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Başkan Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini ilettiler. Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, Başkan Yılmaz’ı tebrik ederek, “Mersin’in yanındayız. Mersin’i düşünenlerle birlikte hareket etmeyi seviyoruz. Amacımız ve hedefimiz Mersin’i layık olduğu yere getirmektir. Sizin de ayağı yere basan projelerinizin olduğunu biliyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.


Başkan Yılmaz da Toroslar’ın gelişimine yönelik her türlü proje ve işbirliğine açık olduklarını vurguladı.Yatırım yapacak iş insanlarının, girişimcilerin her zaman yanında olacaklarının sözünü veren Yılmaz, “Yöneticilik yaptım, hukuk müşavirliği yaptım. İş adamlarımızla çeşitli şehirlerde, dünyanın değişik ülkelerinde beraber çalıştım. İş adamlarımızın sıkıntılarını biliyorum. Çözüm noktalarını da biliyorum. Toroslarımızı geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. İşsizlik meselesini çözmek, yeni projeler yapılmasını istiyorsak sizlere ihtiyacımız var. İşsizlik; istihdam sağlanarak, iş yerleri açılarak, yatırımcının gelmesiyle çözülür. Onun için de sermaye ve girişimci lazım. Böyle bir zincir var. Bunun farkındayız. Özellikle istihdamsağlayacak yatırımcılarımıza köstek değil, destek olma iradesindeyiz. Bu yatırımları yapacak iş insanlarımızın, girişimcilerimizin de Mersin’den olması tercihimiz. Bölge insanımız rahat etsin, esnafımız kazansın, ekonomimiz zenginleşsin istiyoruz. Toroslarımız da Mersinimizin en hızlı gelişen ve gelişmeye açık bir ilçesidir. Sizlerin her türlü projesine açığız; özellikle istihdam sağlayacak projelere. Toplumun geneline yansıyacak ve daha çok kişiye iş imkanı sağlayan projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İmalathane ya da işyeri kuracaksanız Toroslar’ı tercih edin. Her türlü proje ve fikre açığız. Bu kenti beraber güzelleştirelim” diye konuştu.


Öte yandan, TÜRKAV Mersin Şube Başkanı Mustafa Tekerek ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Başkan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yılmaz’ı kutlayan ve başarılar dileyen Şube Başkanı Tekerek, TÜRKAV’ın 30’uncu yıl kutlamasına sunduğu desteklerinden ötürü Başkan Yılmaz’a bir teşekkür plaketi de takdim etti.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:32
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