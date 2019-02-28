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MTSO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Malatya’nın Ocak ayında ihracatının 28 milyon 690 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
MTSO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Malatya’nın Ocak ayında ihracatının 28 milyon 690 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.


15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapılan meclis toplantısına Meclis Başkanı Hasan Özkan, meclis divanı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.


Genel Sekreter Remzi Yaşar tarafından okunan Şubat ayı mizanı oy çokluğu ile kabul edildi. Daha sonra yönetim kurulunun bir aylık çalışmalarını sinevizyon eşliğinde meclis üyelerine anlatan Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’nın ihracat rakamlarını ilişkin de bilgiler verdi.


2019 yılın ilk ayında Malatya’nın ihracatının Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 28 milyon 690 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Sadıkoğlu, “Bu ihracat rakamının en büyük kısmını her zaman olduğu gibi Malatya’nın ana ihracat kalemi olan kuru kayısı oluşturmaktadır. 2019 Ocak ayında TİM verilerine göre kuru meyve mamulleri ihracat tutarı yaklaşık 13 milyon dolardır. Malatya’nın diğer bir lokomotif sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2019 Ocak ayı ihracat tutarı ise 9 milyon 420 bin dolardır.” ifadelerine yer verdi.


Rakamların Malatya ihracat potansiyelini yansıtmadığını belirten Sadıkoğlu, “Malatya’nın genç, dinamik ve vatansever girişimcileri ilimizin ihracat rakamlarını çok çok yukarılara çıkaracak azme ve inanca sahiptir. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizde TSO olarak bu girişimcilere elimizden gelen destek ve yardımları esirgemeyeceğiz” şeklinde konuştu


Konuşmasında bakanlık tarafından açıklanan yatırım teşvik verilerine de yer veren Oğuzhan Sadıkoğlu, şunları söyledi:


“Malatya’da 2018 yılında 92 adet yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Bu 92 adet belgenin 3’ü yabancı sermayeye, 89’u ise yerli sermayeye verilmiştir. Verilen bu belgeleri kapsamında Malatya’ya toplam 772 milyon TL’lik yatırım yapılması beklenmektedir. Ayrıca, bu yatırımlar sonucunda 7 bin 580 kişinin istihdam edilecektir. Bu istihdam rakamı 2017 yılında teşvikli yatırımlar kapsamında istihdam edilecek 5083 kişiye göre yüzde 49 artış demektir.Malatya için bir çivi çakan müteşebbis bile bizim için kıymetlidir ve gereklidir, çünkü biz biliyoruz ki Malatya’nın kalkınması ancak hep birlikte çalışırsak gerçekleşebilir. Bu nedenle, Malatya’ya yatırım yapan herkese müteşekkiriz."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
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