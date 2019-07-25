0553 313 94 23

MTSO Başkanı Sadıkoğlu basınla kahvaltıda buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 24 Temmuz Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
MTSO Başkanı Sadıkoğlu basınla kahvaltıda buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 24 Temmuz Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Burada konuşan Sadıkoğlu, basının önemine işaret ederek, “Biz Malatya’da yerel basının güçlenmesinin Malatya’ya katkı sağlayacağını ve Malatya’yı daha ileri taşıyabileceğinin bilincindeyiz. Bu anlamda sizlere nasıl katkı sağlayabiliriz, gazetecilerin problemleri ile ilgili nasıl kamuoyu oluşturabiliriz, bu konuda her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bizler Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına geldiğimizden bu güne şehrimizin ileri gitmesine katkı sağlayıp Malatya’nın vizyonunu daha üst seviye tırmandırmak için mücadele ediyoruz. Bizim kısır çekişmelerle tartışmalarla, iftiralarla kaybedecek bir zamanımızın olmadığını da biliyoruz. Bu mantıkla sadece icraatlarımızın üzerine düşerek, icraatlarla ilgili gündeme gelmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin diyaloglarına ve istişarelerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Daha sonra basın mensuplarıyla sohbet ederek istişarelerde bulunan Sadıkoğlu, basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski belediye başkanını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
    1. Eski belediye başkanını silahla..
    2. Bir modern üst geçit daha hizmete girdi
    3. Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
    4. Başkan Avcı; “Şehri inşa ederken..
    5. Süper buğdaylar elle tek tek hasat..
    6. Başkan Oprukçu: “İstihdam Ereğli’nin..
    7. Faiz kararının ardından dolarda son..
    8. Karacabey’de “Açık Kapı Günleri”..
    9. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. İlk icraati olay oldu! Johnson'dan..
    12. Tunus’un geçici Cumhurbaşkanı El Nasır..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde..
    14. Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan..
    15. Muğla'da elektrik akımına kapılan..
    16. Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme..
    17. MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA..
    18. Dünyaca ünlü turistik turlar yapan big..
    19. Sel bölgesinde ön hasar tespit..
    20. Milli Savunma Bakanlığından “sıfır..
    21. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı..
    22. Mobil 1 zorlu otomobil yarışlarında..
    23. Manisa Memur-Sen: “Toplu sözleşmede..
    24. Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına..
    25. Peru’da Ubinas Yanardağı’ndaki patlama..
    26. Abdullah Avcı antrenmana damga vurdu!
    27. Balıkesir'de 44 kaçak göçmen yakalandı
    28. Öğrencilerden Palancıoğlu’na mektuplu..
    29. Beşiktaş, Avusturya’da hazırlıklarını..
    30. ’Migren’ ilkokul öğrencilerini de..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı