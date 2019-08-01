0553 313 94 23

MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz iddiası açıklaması

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki taciz iddialarına sert tepki gösterdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz iddiası açıklaması

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki taciz iddialarına sert tepki gösterdi.


MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz aylarda Kent AŞ müdürünün taciz iddiasının ardından MARSU Genel Müdür Yardımcısının da iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla birlikte meydana gelen her iki taciz olayının Mardin için yüz karası olduğunu söyledi. Dinlerin ve dillerin kenti, medeniyetler diyarı olan Mardin’e ahlaksız taciz iddialarıyla leke sürmeye kimsenin hakkı olmadığını vurgulayan Öter, “Bundan yaklaşık üç ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent AŞ’ye iş başvurusunda bulunan kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Müdür E.U. hakkında yasal süreç başlatılmıştı. Bu günde ulusal ve yerel basında yer alan haberlere göre MARSU Müdür Yardımcısı A.D. iş başvurusunda bulunan bir kadına yönelik sözlü taciz iddiaları üzerine gözaltına alınmış. Her iki taciz iddiaları Mardin için yüz karasıdır. Dinlerin ve dillerin kenti, medeniyetler diyarı olan şehrimize ahlaksız taciz iddialarıyla leke sürmeye kimsenin hakkı yoktur. Örf, adet ve geleneklerimizde kardeşçe yaşamak sevgiyle kucaklaşmak, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt etmeden yaşamak varken, bu olanlar maalesef bizleri derinden yaralamaktadır. İnsanlar bir lokma ekmek peşinden iş arayacak. Lakin hak etmedikleri makamlara gelmiş bazı ahlaksız kişiler bunu suistimal ederek sözlü tacizde bulunacak.Bu kabul edilemez İddia aşamasında olduğu, idari ve yasal süreç devam ettiği için, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak söylenmesi gereken söz ve gösterilmesi gereken asıl tepkimizi şimdilik ortaya koymuyoruz. Umarım bu ahlaksız iddialar gerçek çıkmaz aksi halde Mardin’imize bu kara lekeleri sürenlere ve onları bu konumlara getirenlere demokratik tepkimizi göstereceğimizi herkes görecektir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kız kardeşler inşaatta çalışıyor
    1. Kız kardeşler inşaatta çalışıyor
    2. İsrail güçleri Batı Şeria'da 7..
    3. CHP ve HDP'li belediyelerde işçi..
    4. Retro Lunapark’ın Ağustos programı..
    5. Vali Köşger’in öncülüğünde Türkiye’nin..
    6. "Yenemeyeceğimiz takım yok"
    7. Kur’an kursu öğrencilerine yangın..
    8. GÜNCELLEME - Bursa'da aranan çocuk..
    9. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden..
    10. Fotokapanlar bu kez insanların renkli..
    11. Marko Guduric resmen Memphis..
    12. Arızalanan motosikletini yol kenarında..
    13. Kontrolden çıkan kamyonet refüje..
    14. Türk Hava Yolları’ndan, Bangkok Hava..
    15. Buzluk Yaylası turizme kazandırılıyor
    16. Mete Burak Sönmez Esenyurt belediye..
    17. 6 yılda 17 ameliyat geçiren minik Asaf..
    18. Rumlar Gölyazı’da âyin yaptı
    19. Retro Lunapark’ta çocukların neşesi,..
    20. Alanya Belediyesinden yayla yollarına..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'