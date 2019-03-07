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MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, kadınlara bir gün değil kesintisiz her gün değer verilmesi gerektiğini söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:05
MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, kadınlara bir gün değil kesintisiz her gün değer verilmesi gerektiğini söyledi.


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1977 yılında 8 martın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul ettiğini belirten Öter, emperyalistlerin çıkarına hizmet eden Ortadoğu’nun bazı kukla yöneticilerinin zindanlarında binlerce kadının hayatının çürümeye devam ettiğini söyledi. Öter, "Emperyal güçlerin, kapitalist düzeni özgürlük ve modernlik adı altında başta kadının emeğini ve insani değerini acımasızca sömürmeye devam ederken bir taraftan da yapmacık söz ve sanal çiçeklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak yeterli değil. Dinimizde kadın kutsaldır, anadır, doğurduğu evladının cenneti ayakları altındadır, eştir, kardeştir, hayatın merkezinde ve erkeğin ayrılmaz hayat ortağı ve başarının kaynağıdır. Tüm kadınlarımızı 365 gün kesintisiz saygı ve hürmetle anıyor, sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:05
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