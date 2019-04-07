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Seçim 2019 Sayfası

MTDF Başkanı Öter: "Sivil toplum olarak belediyelerin takipçisi olacağız"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, sivil toplum kuruluşları olarak belediyelerin takipçisi olacaklarını söyledi.

07 Nisan 2019 Pazar 13:36
MTDF Başkanı Öter: "Sivil toplum olarak belediyelerin takipçisi olacağız"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, sivil toplum kuruluşları olarak belediyelerin takipçisi olacaklarını söyledi.


Her ayın ilk hafta sonu düzenli olarak yapılan Türkiye küçük Millet Meclisi TkMM toplantısı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan MTDF Başkanı Öter, seçilen belediyelerin ekonomik ve istihdama yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade etti. Öter, "Demokratik sistemlerde yerelde seçildikleri yerlerde oranın ekonomisinin gelişmesi, istihdamın sağlanması noktasında üretimle ilgili önemli tesisleri kuruyorlar, işletmeler kuruyorlar buna ön ayak oluyorlar, insanları bir araya getiriyorlar. Sadece kentsel belediyecilik dışında sosyal ve ekonomik adına önemli projelere imza atıyorlar. Nitekim bu Avrupa’da öyledir. Avrupa’nın kalkınmanın temelinde sivil toplum yerel yönetimler vardır. Ama maalesef biz belediye başkanlarında sadece su, kanalizasyon ve yol bekliyoruz. Oda bizim Mardin’de son derece yetersizdir. Son 20 yıla yakındır göz önündedir. Biz bu konuda sınıfta kalmışız. Sivil toplum olarak yeni seçilen belediyelerin takipçisi olacağız. Mardin’in de Kızıltepe’nin de ve ilçelerinin de takipçisi olacağız. Biz burada yaşıyoruz, onlar hizmet ürettikçe biz onlara destek olacağız" dedi.


Toplantıda daha sonra gündem maddeleri değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:36
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