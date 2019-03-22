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MTDF Başkanı Öter: "Kumar, bahis, uyuşturucu ve faiz toplumu tehdit ediyor"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızltepe ilçesinde tefecilik ve faiz yüzünden son iki haftada 2 kişinin canına kıydığını belirterek soruna acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 11:37
MTDF Başkanı Öter: "Kumar, bahis, uyuşturucu ve faiz toplumu tehdit ediyor"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızltepe ilçesinde tefecilik ve faiz yüzünden son iki haftada 2 kişinin canına kıydığını belirterek soruna acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.


MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter kumar, bahis, uyuşturucu ve faizin toplum için ciddi bir tehdit haline geldiğini ifade ederek gerekli tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu. Öter, "Son iki hafta içerisinde Kızıltepe ilçesinde iki intihar vakası meydana geldi. Kumar, bahis ve faiz denen iletilerin neden olduğu can kayıplarını kimse geri getiremez. Başka canların ve ocakların sönmemesi için devletimizin yetkilileri halkın desteğiyle etkin bir mücadele ortaya koyulmalıdır. Ne acıdır ki gün geçtikçe kullanım yaşı düşüyor. Uyuşturucu belasıyla etkin mücadele ve sonuç alınabilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi toplumun geleceği adına hayatı derecede elzem bir hale gelmiştir. Etkin mücadele ve caydırıcı yasaların getirilmesi için federasyon olarak Ekim 2018’de TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ve Meclis Dilekçe Komisyonu’na resmi yazı ile başvuruda bulunduk. Başta gençlik olmak üzere toplumumuzun tüm kesimi ciddi bir şekilde tehdit altındadır. Kumar, bahis, şans oyunları, uyuşturucu ve faiz gibi belalar yarın hepimizin kapısını çalabilir. Gençliğimizi korumak adına hepimiz insani tepkimizi ortaya koymalıyız. Bu konuda biz sivil toplum örgütlerine çok görev düştüğünün farkındayız önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kampanya ve programlar düzenleyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:37
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