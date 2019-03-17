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MTDF Başkanı Öter: "Halepçe’ye atılan kimyasalın sahipleri asla Kürtlerin dostu olamaz"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Halepçe katliamının 31.

17 Mart 2019 Pazar 13:07
MTDF Başkanı Öter: "Halepçe’ye atılan kimyasalın sahipleri asla Kürtlerin dostu olamaz"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Halepçe katliamının 31. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Halepçe’ye atılan kimyasalın sahipleri asla Kürtlerin dostu olamaz" dedi.


MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Halepçe katliamının 31. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Öter, "Bundan 31 yıl önce emperyalist güçlerin kuklası diktatör Saddam Hüseyin’in emriyle Kürt kenti Halepçe’ye kimyasal atıldı. Saldırıda 5 binden fazla Kürt hayatını kaybederken, 10 bine yakın yaralı ve on binlerce insan mülteci durumuna düştü. Halepçe saldırısı katliam ötesi resmen soykırımdı. Ne yazık ki o tarihte birçok İslam ülkeleri ve sözde medeni Batı ülkelerinin tamamına yakını bırakın Saddam’ı cezalandırmayı, doğru dürüst kınamadılar bile. Çünkü Kürtleri zehirli gazlarla katleden diktatör Saddam emperyalist ABD ve Batılı müttefiklerin adamıydı. O yıllarda diktatör Saddam’ın kimyasal silah üretebilecek kapasitede olmadığını tüm dünya biliyordu. Ama ne yazık ki hiç kimse Kürtleri Halepçe’de katleden kimyasal gazların hangi ülke tarafından Saddam’a verildiğini sormadı, soruşturmadı. Çünkü ölen de, öldüren de Müslüman’dı. Halepçe’ye atılan kimyasalın sahipleri emperyalistler şimdi kalkmış Kürtlerin dostuyuz diyorlar. Aklı başında, vicdanlı ve onurlu hiçbir Kürt Halepçe soykırımını ve Saddam’a kimyasal veren emperyalistleri unutmaz ve affetmez" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:07
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