MTB Mart ayı meclis toplantısını düzenledi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Mart ayı Meclis Toplantısı üyelerin katılımı ile düzenlendi.

Ticaret Borsası binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ramazan Özcan, “ Mart ayı gerçekten çok hareketli geçti siyasi partilerimizin tamamını Malatya Ticaret Borsası’nda misafir ettik . Gerek muhalefet partileri gerekse iktidar partisi temsilcilerini burada hocamızın yapmış olduğu hizmetler, borsamızın meslek gruplarındaki bütün işleri ile ilgili kendilerini bilgilendirdik, problem ve sorunların bir kısmını raporladık, bir kısmını da sözlü olarak kendilerine ifade ettik. Özellikle merkezi hükumetin çözmesi gereken problem ve sıkıntıları kendilerine sağlıklı bir şekilde izah edip anlattık seçimden sonra da bu problem ve sıkıntıların çözümü için takipçisi olacağımızı kendilerinin de mutlaka bu konuda takip etmeleri gerektiğini ifade ettik” ifadelerini kullandı.

Malatya’daki gerçekleşen soğuktan kaynaklı yanma hadisesinin çok ciddi ve kayda değer olmadığını da ifade eden Özcan, ”Malatya’da özellikle kayısı ile ilgili çiçek dönemi ve meyve bağlama dönemine girdik. Geçtiğimiz haftalarda da Malatya da kısmen bir soğuk hava dalgası ve bununla beraber de Malatya’nın belli bölgelerinde don olayları ile karşı karşıya kaldık. Fakat yaptığımız inceleme ve araştırmalarda Malatya’daki gerçekleşen soğuktan kaynaklı yanma hadisesinin çok ciddi ve kayda değer olmadığını gördük. Henüz bununla ilgili resimli raporlarda açıklanmış değil, önümüzdeki günlerde inşallah bununla ilgili raporlar da çıkacak. Kayısı henüz sıkıntıya atlatmış değil,özellikleri Nisan ayının sonuna kadar sıkıntı devam ediyor, iklim ciddi anlamda bölgede değişiklik gösterdi dolayısıyla soğuk hava dalgalarının ne zaman nasıl buraya intikal edileceğini bilmiyorum onun için önümüzdeki günlerde inşallah Malatya soğuk ve kışları atlattıktan sonra hayırlı bir mahsur ve hasat dönemi geçirir” şeklinde konuştu.

İzmir’de 11 ve 12 Nisanda İzmir’de yapılacak olan Kuru Meyve Çalıştayı’na da katılacaklarını belirten Özcan, ”Burada da programa katılıp özellikle kayısı ile ilgili sıkıntılar, sorunlar çalıştay da tartışacağız. Özellikle pazarlama konusundaki sıkıntılarımızı orada masaya yatıracağız “ ifadelerini kullandı.

Özcan, Lisanslı depoculuk ile ilgili olarak Avrupa Birliği’nden hak edilmiş 13 buçuk milyon EURO hibe yatırım aldıklarını belirterek, “ Mart ayı içerisinde en önemli gelişmelerden bir tanesi de Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin uzun zamandır üstündeçalıştığı kuru kayısı lisanslı depoculuk ile ilgili Avrupa Birliği’nden hak edilmiş 13 buçuk milyon Eurohibe desteği ile ciddi anlamda yatırım kazandı. Malatya dönemin Belediye Başkanı özellikleAhmet Çakır, hemen devamında da hacı Uğur Polat ondan sonra da İnşallah devam edebileceğini düşündüğünüzn Selahattin Gürkan’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.