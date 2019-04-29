MTB’ den Başkan Gürkan’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Ticaret Borsası yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette ilk olarak söz alan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde önemli hizmetlere imza attığını belirterek, “Bölge ciddi anlamda cazibe merkezine döndü. Malatya Büyükşehir Belediyesinde de çok ciddi ve önemli hizmetler yapacağınızdan endişemiz yoktur” dedi.

Borsa olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’dan beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden Özcan, “Biz Malatya Ticaret Borsası olarak da sizden güzel bir haber bekliyoruz. Özellikle Şire Pazarı ve Buğday Pazarı konusunda yerleşke sorunu olduğunu siz daha önceden biliyor ve takip ediyordunuz. En kısa şekilde özellikle dünyanın başkenti Kayısı diyarı olan Malatya da kayısıya yakışır esnaf ve tüccarımıza yakışır Şire Pazarı ve Buğday Pazarı inşasını sizden bekliyoruz. Bizde bu konuda orada esnaflar olarak size her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazırız.Özellikle bu konuda da Battalgazi Belediye Başkanı iken kafanızda planlarınız vardı. Kayısı Malatya’nın her şeyi özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesinin ihalesini yaptığı Avrupa Birliğinden almış olduğunuz hibe desteği ile lisanslı depoda yakın bir sürede hayata geçer. Bu lisanlı depoda birlikte kayısıdaki sıkıntıları bitirecek bir takım kararları almada da sizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya Ticaret Borsası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Bizlerde Belediye olarak yoğun bir çalışmamızın olacağını seçim aşamasında ifade etmiştik. Özellikle arsamızın bulunduğu yerin hakikaten pazarlanması ticari anlamdaki koşulların pek uygun olmadığını biliyoruz. Kayısıda aynı durumda. 40-50 sene geride gelen geleneksel bir yapı formatı ile dünya kayısı başkenti olan Malatya’yı ve coğrafi işaret almış kayısı ileriye taşımak mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın artık herkesin ortak paydası olduğunu ifade eden Gürkan, “Malatya’nın milli ürünü olan kayısının daha ileri aşamalara getirilmesi, türevsel anlamda da değişik çeşitlenmeye gidilmesi, pazarlama anlamında yine aynı şekilde ambalaj noktasında aynı şekilde çeşitlenmeye gidilmesi gerekiyor.Kayısının şuandaki Dünya pazarında 3 milyar civarındadır ama Malatya ise bunun 250-300 civarındaki rakama tekabül eden bir kısma hükmedebilir. Ama onun 10 katını diğer taraftan aracı ve bu konuda pazarlama teknik usul esaslarını bilen ticaret erbapları tarafından alınıyor. Bu miktarın ne kadar kendimiz Malatya’ya sağlayabiliriz, bunun gayreti çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.