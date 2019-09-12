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MTA'dan Özbekistan'da havadan jeofizik çalışması

MTA ekibi, ülkede ilk defa altın ve tungsten yataklarının tespiti için havadan jeofizik çalışmalar yaptı

12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
MTA'dan Özbekistan'da havadan jeofizik çalışması

TAŞKENT (AA) - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Özbekistan'da ilk defa altın ve tungsten yataklarının tespiti için havadan jeofizik çalışmalar gerçekleştirdi.

Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki altın ve tungsten yataklarının tespiti amacıyla 12 Türk uzmandan oluşan MTA ekibi, Özbek mühendislerle iş birliğiyle 16 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde ilk defa havadan jeofizik çalışmaları yaptı.

MTA ekibi, gerekli cihaz, sensör ve donanımların entegre edildiği Cessna Grand Caravan uçağı ile Nevai ve Cizzah vilayetlerindeki Sarıtov, Hurob ve Aydım-Jetimtau sahalarında yaklaşık 20 bin kilometrelik alanı taradı.

Proje, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı "Özbekistan ve Türkiye arasındaki iş birliğini daha da geliştirme çalışmalarına" ilişkin kararnameye dayanıyor. Taşkent'te, şubat ayında da MTA ile Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Komitesi arasında "Özbekistan'ın Nevai ve Cizzah vilayetlerindeki Saritau, Hurob ve Aydım-Jetimtau sahalarında altın ve volfram yataklarının tespitine ilişkin jeolojik çalışmalar ve pilot ölçekli üretim gerçekleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
  1. MTA
  2. Özbekistan

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