MSYM Başkanı öğrencileri uyardı!

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.

SAAT 10 KURALI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof Dr. Mahmut Özer, adayların sınava geç kalmaları halinde sınav merkezlerine alınmayacağını söyledi. Saat 10'dan sonra gelen hiçbir öğrenci sınava alınmayacak.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada, 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak