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MŞÜ’de “Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen "Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında 25 farklı il ve 15 farklı üniversiteden gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı, matematik materyalleri hazırlayarak projenin 2.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
MŞÜ’de “Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen "Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında 25 farklı il ve 15 farklı üniversiteden gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı, matematik materyalleri hazırlayarak projenin 2. ayağını hayata geçirdi.


TÜBİTAK tarafından kabul edilen “Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında kursa katılan öğretmen ve öğretmen adayları, minik öğrencileri sevindirmek için kolları sıvadı. Atölyede materyal hazırlayan ekip; karton, pet şişe, kapak, bardak, yumurta kolisi ve strafor, makarna, nohut, pirinç ve fasulye gibi bakliyatları da materyallerde kullanarak öğrenciler için hazır hale getiriyorlar.


MŞÜ Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Abdulhamit Karademir, TÜBİTAK işbirliğiyle "Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor" projesinin bu yıl ikinci kez desteklenmeye layık görüldüğünü belirterek, “Okul öncesi öğretmenliği bölümü lisans öğrencileri ve Türkiye’nin dört bir yanında okullarda çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilen proje kapsamında materyal geliştirme atölyelerinde değişik malzemelerden hazırladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık bin 300 projenin arasından seçilerek kabul edilen projede amacımız, aslında üretilen materyallerle özellikle sosyo-ekonomik anlamda düşük gelirli olup okul öncesi eğitim alan çocuklara Muş kentinde matematiği sevdirebilmeyi çalışmaktır. Çünkü yaptığımız saha çalışmalarında sınıflarda gördüğümüz materyal eksikliğini bu projede gidermeye hedeflemiştik. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik” dedi.


‘Mimatoy Minikler Matematikle Oynuyor’ projesinin sadece Muş’ta gerçekleştirilen bir proje olduğunu ifade eden Karademir, “Tabi bu projenin çıktıları olarak özellikle sosyo-ekonomik anlamda geliri düşük ailelerden gelen çocukların faydalanmasını istedik. Türkiye’nin 25 farklı ilinden ve 15 farklı üniversiteden öğretmen ve öğretmen adayları katıldı. Bir hafta süren projeye katılan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uzmanlarımız tarafından erken çocukluk dönemi matematiğine ilişkin eğitimler verilmektedir. Daha sonra eğitimlerin ardından da atölyelerimizde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı yakalayan katılımcılar, kullandıkları her çeşit malzemelerle birlikte çocukların kullanımına yönelik materyaller geliştirdiler. Projeden sonra burada yapılan materyalleri sınıflara yerleştirip çocukların materyallerle oynaması sağlanacak ve matematiğe yönelik erken dönemlerden geliştirilen olumlu tutum ve eğilimlerin gelecek eğitim düzeylerine de yansıyacaktır. Muş’ta eğitim alan çocukların faydalanmasını artırmak için ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde daha çok çocuğa matematiği sevdirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.


TÜBİTAK’ın desteklediği projenin yaklaşık 100 bin liralık bir bütçesi olduğunu ifade eden Karademir, “Bu bütçeyi kullanarak gerekli malzemeleri aldık. Eğitime katılan yaklaşık 52 öğretmen ve öğretmen adayımızın matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olurken, öğrenilen bilgilerin sahada çalışmasını umuyoruz. MŞÜ’de gerçekleştirilen projeye Çanakkale’den ve Kıbrıs’tan tutun ülkemizin doğusundan batısına kadar 25 farklı ilden ve 15 farklı üniversiteden öğretmen adaylarının kalıtımı gerçekleşmiştir. Projemiz yoğun bir ilgi görmüştür” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
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