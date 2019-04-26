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MŞÜ’de “İslam Sanatları Uluslararası Sergisi" açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi’nde (MŞÜ) İslam İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen İslami sanatları Uluslararası sergisinin açılışı yapıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 13:11
MŞÜ’de “İslam Sanatları Uluslararası Sergisi" açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi’nde (MŞÜ) İslam İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen İslami sanatları Uluslararası sergisinin açılışı yapıldı.


MŞÜ 1071 Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışı; MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. MŞÜ İslam Sanatları Öğretim Görevlisi ve İslam Sanatları Bölüm Başkanı Selahattin Aslan, serginin amacının İslam sanatının ehemmiyetini ve önemini bütün insanlara duyurmak, bir dinin güzelliği olan sanatın ne kadar kıymetli olduğunu insanlara anlatmak olduğunu söyledi. Aslan, “Bugün uluslararası İslam sanatları sergisini açmış bulunmaktayız. Sergiye yaklaşık olarak değişik 42 eserle sanatçılar katıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:11
  1. sanat
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