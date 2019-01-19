Milli Savunma Bakanlığından son dakika yeni askerlik yasası açıklaması

Askerlik düşecek mi? Askerlik süresi ne zaman düşecek? Askerlik kısalacak mı? Askerlik ne zaman kısalacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? gibi soruları gündemi en çok meşgul eden konuların başında geliyordu. Son dakika haberlerine göre, Milli Savunma Bakanlığı askerlik süresinin düzenlendiği yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Milli Savunma Bakanlığından son dakika askerlik düzenlemesi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 yılda 74'ü lider kadrodan 2442 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, yeni askerlik sistemi çalışmalarında sona gelindiğini de duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasının satır başları: "4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat etti, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandı. Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. 2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor. Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor."