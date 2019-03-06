Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Şubat'ta sona erdi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2019-MSÜ düzenlenecek. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2019 MSÜ sınav tarihi ne zaman?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek.

7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek, sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.