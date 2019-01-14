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MSÜ başvuru şartları 2019 MSÜ sınavı ne zaman 2019

Milli Savunma Bakanlığı son dakika Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi. FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası kurulan ve TSK’nın askeri ihtiyacını karşılayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları merak ediliyor. MSÜ 2019 başvurularında son dakika gelişesi yaşandı. Peki 2019 MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı 2019 ne zaman yapılacak? MSÜ geç başvuruları ne zaman? İşte 2019 MSÜ sınavı son durum bilgileri…

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:14
MSÜ başvuru şartları 2019 MSÜ sınavı ne zaman 2019

FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası kurulan ve TSK’nın askeri ihtiyacını karşılayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları merak ediliyor. MSÜ 2019 başvurularında son dakika gelişesi yaşandı. Peki 2019 MSÜ başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı 2019 ne zaman yapılacak? MSÜ geç başvuruları ne zaman? İşte 2019 MSÜ sınavı son durum bilgileri… 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 16 Ocak-27 Şubat'ta başvurulabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. MSÜ Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:14
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