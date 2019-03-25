Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri son dakika açıklandı mı? MSÜ 2019 sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 16 Ocak ve 27 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Askeri üniversite adayları kritik sınav öncesi sınava günler kala sınav giriş belgesi gündem olmuş durumda. MSÜ 2019 sınav giriş yerleri MSÜ sınavı başvuranlar adaylar ilgiyle yoğun olarak araştırılmakta. MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri 2019, MSÜ sınav giriş belgesi 2019, MSÜ sınav yeri öğrenme 2019, MSÜ sınav yerleri aciklandimi 2019, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2019 İşte öğrencilerin bekledikleri MSÜ sınav giriş yerleri detayları...

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) askeri öğrenci adayı sınavı giriş yeri belgeleri! MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte? MSÜ sınav yerleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 16 Ocak ve 27 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. MSÜ sınavı 7 Nisan tarihinde yapılacak. Adayların sınav gelirken yanlarında giriş belgelerini de bulundurmaları gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde sizlerle. MSÜ sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ sınav yerlerine dair detaylar…

MSÜ sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler sınav başvurularını 16 Ocak ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Sınav 7 Nisan’da yapılacak. Sınava girecek olan adayların sınav giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

MSÜ 2019 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz sınav giriş yerleri açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

2019 MSÜ sınavı ne zaman?

Sınav 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

120 sorunun içerisinde 40Türkçe, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

MSÜ sınavına girerken adayın yanında bulunması gereken belgeler

2019-MSÜ sınava giriş belgesi

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.