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MSÜ çıkmış sınav soru ve cevapları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 16 Ocak-27 Şubat'ta başvurulabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'ye yapacak. İşte MSÜ sınav soru ve cevapları...

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:37
MSÜ çıkmış sınav soru ve cevapları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 16 Ocak-27 Şubat'ta başvurulabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'ye yapacak. İşte MSÜ çıkmış sınav soru ve cevapları...

ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. MSÜ Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

MSÜ soruları

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:37
  1. msü sınav soruları 2018 pdf
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  4. msü sınavı soruları
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