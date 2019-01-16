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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Adaylar başvurularını 27 Şubat'a kadar ÖSYM'ye yapacak

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:57
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar.

ÖSYM tarafından 2019-MSÜ için başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ikinci seçim aşamalarına başvuru ve aday yerleştirme esaslarını kapsayan kılavuz da yayımlandı.

Buna göre, 7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Kılavuzda, ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit ve gazi eş ve çocuklarıyla gazilerden başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacağı bilgisine de yer verildi.

Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:57
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