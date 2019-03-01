MST Ekskavatörler Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde

Orman Genel Müdürlüğü, orman yollarının yapım, tamir ve bakım faaliyetleri ile orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere makine parkını MST marka M300LC model 20 adet paletli ekskavatörle güçlendirdi.

Gaziantep’teki tesislerde üretilen ve Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınan MST M300LC model 20 adet paletli ekskavatör, kurum yetkililerinin katılımıyla üretim tesislerinde son teknik ve fiziki muayenenin ardından teslim alındı.

Törene Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Ferit Torunoğlu, Yedek Parça ve Tamirhane Müdürü Hüseyin Cahit Demirtürk, Makina Mühendisi Celalettin Özkan, MST Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ve Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün makine parkını yerli üretimle güçlendirme tercihinin diğer kamu kurumlarına örnek olması gerektiğini belirten MST Genel Müdür Yardımcısı Karlı, “MST olarak yerli ve milli üretim yapıyoruz. Satış sonrasında ürünümüzle bağımız kesilmiyor, aksine en iyi hizmeti sunarak makinelerimizi sahip6leniyor, markamıza değer katıyoruz” diye konuştu.

MST hakkında

MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep 4’üncü OSB’de 42.000 metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve değişik amaçlı ve güçte imal edilen ekskavatörle, ülkemiz sanayisine önemli değer katmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST’nin Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.