Modern çağ çocukların birbirleriyle değil sanal oyunların oynadığı bir hal aldı. Çocuklar yaş gruplarına uygun yüzlerce oyun oynama şansını yakalayabiliyor. 8-15 yaş aralığındaki çocukların birçoğu MSP yani MovieStarPlanet oyununu tercih ediyor. Peki, MSP oyunu konusu nedir, MSP nasıl oynanır?

MSP nedir?

MovieStarPlanet oyununun ismi genellikle kısaltması olan MSP ile anılır. Dünyanın dört bir yanında 8 ila 15 yaş arasındaki çocukların tercih ettiği MSP 2009 yılında Danimarka’da yayınlanmaya başladı. Tüm dünyada milyonlarca kişinin oynadığı oyunda amaç kişilerin kendi filmlerini, kıyafetlerini tasarlayıp zengin olmasıdır. 2019 senesinde ise oyunun ikinci versiyonu yayınlandı. Yeni versiyonu ilgi görse de halen birçok kişi eski versiyonu oynamayı tercih ediyor.

MSP oyunu oyna

MSP oyununu internetten oynamak isteyenler oyuna nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Pek çok ücretsiz oyun sağlayan siteden MSP’yi oynamanız mümkün. Ayrıca bu ürünü kendi resmi sitesinden ücretsiz olarak oynamanız da mümkün. Bunun içinse moviestarplanet.com.tr’a giriş yapmanız ve “Şimdi oyna”kısmına tıklamanız yeterli.

MSP indir

MSP oyununu mobil cihazlarından oynamanız mümkün. Bunun içinse oyunu farklı yollarla indirebilirsiniz. moviestarplanet.com.tr’a girip oyunu bilgisayara indirebilirsiniz.

MSP ücretli mi?

MovieStarPlanet oyunun ücretsiz olarak internetten oynayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar ya da mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

MSP telefondan oynanıyor mu?

Çocukların en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan MSP cep telefonu ve tabletlerden kolaylıkla oynanabiliyor. Mobil cihazınıza MSP’yi Play Store ya da App Store’den indirebilirsiniz.

MSP 2 oyna | MovieStarPlanet

MSP 2 2019 yılında yayınlandı. Yeni sürümü internetten oynamanız mümkün. Ayrıya MSP 2’yi mobil cihazlarınıza indirim oyuna başlamanız mümkün.

Eski MSP oyna | Eski MSP nasıl nereden oynanır?

MovieStarPlanet oyununun eski versiyonunu internetten ya da uygulamalardan oynamanız mümkün.