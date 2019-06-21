0553 313 94 23

MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende konuşma


yapan Rektör Hüseyin Çiçek, 2018-2019 yılında 7 Bin 550, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar ise toplam 86 Bin 833 öğrencinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden mezun olduğunu söyledi.


Törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, aileler, öğrenciler katıldı.


Zeybek gösterisi ile başlayan törende konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "2018-2019 yılında 42 Bin 284 öğrenci sayısına ulaşan üniversitemizde kuruluşumuzdan bugüne kadar toplam 86 Bin 833 öğrenci mezun oldu. Bugün 2018-2019 eğitim yılında 7 Bin 550 öğrencimizi mezun edecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.


Rektör Çiçek konuşmasının devamında ise, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar bir çok başarıya imza attık. Bu başarının altında Muğla halkına kadar herkesin imzası yer alıyor. 2018-2019 yılında 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulumuza ilk kez öğrenci alarak, faal 17 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulumuz ile hedeflerimize yürümüyor, adeta koşuyoruz. Muğla’nın, bölgenin ve ülkemizin yükselen değeri olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi marka kentin, marka üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.


Mezuniyet töreni kep atma töreni ve dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    1. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
    2. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
    3. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
    4. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
    5. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
    6. OKA’dan 709 projeye 162 milyon lira..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    8. Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek
    9. Dünyaca ünlü şeflerden Diyarbakır’a..
    10. MSKÜ’den 7 bin 550 öğrenci mezun oldu
    11. Karadeniz’de mahsur kalan 4 üniversite..
    12. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la..
    13. Siirt’te ağaçların devrilmesi sonucu..
    14. Kiraz toplamaya giden kadın bahçede..
    15. Yavuz gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    16. Hakkari polisinden kurban kesimi
    17. Ayı saldırısına uğrayan dağcı..
    18. 4 yaşındaki çocuk freni boşalan..
    19. Halk oyunları gösterimi geleneksel..
    20. Manisa’da otomobil sulama kanalına uçtu
    21. 6 bin Sivaslı oy kullanmak için..
    22. Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1..
    23. 2 bin adet kerevit barajla buluştu
    24. Binali Yıldırım’a drone tutkunlarından..
    25. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    26. Diyarbakır’da nesli tükenmek üzere..
    27. Çukurca’da içme suyu hattı yenileniyor
    28. Başkan Köse Rektör Polat’a başarılar..
    29. Rusya'dan Basra Körfezi'nde itidal..
    30. İsrail Gazze sınırında 11..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap