0553 313 94 23

MSKÜ’de PLC Laboratuvarı açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Phoenix Contact desteğiyle PLC Laboratuvarı açıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
MSKÜ’de PLC Laboratuvarı açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Phoenix Contact desteğiyle PLC Laboratuvarı açıldı.


PLC eğitim setleri kullanılarak öğrencilerin günümüzdeki endüstriyel otomasyon sistemlerine dair programlama yeteneklerinin geliştirilmesiamacıyla Üniversitede PLC (Programmable Logic controller - Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) Laboratuvarı kuruldu.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu’nun girişimleriyle ve Phoenix Contact firması desteğiyle kurulan laboratuvarın açılışına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Phoenix Contact Genel Müdürü Gökhan Yücel, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Ayça Gül Lanacı,Endüstri Yönetimi ve Otomasyon Satış MüdürüToygar Turgut ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Naci Engin’in katıldı.


Bununla birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye’den üç üniversitenin yer aldığı ve ağ yardımıyla kullanıcıların ve üreticilerin otomasyon uzmanlıklarını eğitime entegre ederek ortak tasarlanan laboratuvarlarda çalışmalarını destekleyen uluslararası EduNet topluluğuna dahil edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz manzaralı esrar balkonu
    1. Deniz manzaralı esrar balkonu
    2. İnönü’de çocuk akademisi açıldı
    3. B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor
    4. Borsada günlük işlemler (1)
    5. İnegöl’de deprem tatbikatı
    6. Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı
    7. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    8. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    9. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    10. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    11. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    12. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    13. Engelli araç şarj istasyonunu..
    14. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    15. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    16. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    17. Piyasalarda gün ortası
    18. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    19. Balık yedikten sonra süt içmek..
    20. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    21. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    22. GESMEK’ten muhteşem konser
    23. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    24. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    25. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    26. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    27. Validen gazetecileri kıskandıran..
    28. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    29. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    30. Bakır kazanı böyle çaldılar
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!