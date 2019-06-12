MSKÜ’de PLC Laboratuvarı açıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Phoenix Contact desteğiyle PLC Laboratuvarı açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Phoenix Contact desteğiyle PLC Laboratuvarı açıldı.

PLC eğitim setleri kullanılarak öğrencilerin günümüzdeki endüstriyel otomasyon sistemlerine dair programlama yeteneklerinin geliştirilmesiamacıyla Üniversitede PLC (Programmable Logic controller - Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) Laboratuvarı kuruldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu’nun girişimleriyle ve Phoenix Contact firması desteğiyle kurulan laboratuvarın açılışına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Phoenix Contact Genel Müdürü Gökhan Yücel, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Ayça Gül Lanacı,Endüstri Yönetimi ve Otomasyon Satış MüdürüToygar Turgut ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Naci Engin’in katıldı.

Bununla birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye’den üç üniversitenin yer aldığı ve ağ yardımıyla kullanıcıların ve üreticilerin otomasyon uzmanlıklarını eğitime entegre ederek ortak tasarlanan laboratuvarlarda çalışmalarını destekleyen uluslararası EduNet topluluğuna dahil edildi.

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